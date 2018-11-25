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В Польше в коробках с бананами нашли 170 килограммов кокаина
26.11.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
В польских магазинах нашли крупную партию кокаина. Наркотик обнаружили в ящиках с бананами, которые прибыли из Эквадора, сообщает RMF FM.
ФОТО: pixabay
Проверяются также другие магазины.
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В польских магазинах нашли крупную партию кокаина. Наркотик обнаружили в ящиках с бананами, которые прибыли из Эквадора, сообщает RMF FM. ФОТО: pixabay По информации...
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