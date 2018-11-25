В Польше в коробках с бананами нашли 170 килограммов кокаина

В польских магазинах нашли крупную партию кокаина. Наркотик обнаружили в ящиках с бананами, которые прибыли из Эквадора, сообщает RMF FM.







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По информации польской полиции, кокаин был обнаружен в нескольких магазинах одной торговой сети в Мазовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах. Наркотик был расфасован в пакеты (в каждом - по килограмму кокаина) и спрятан в картонные коробки с бананами.



Сообщается, что торговая сеть не является импортером бананов. Полиция сейчас устанавливает поставщиков и получателей товара.

Проверяются также другие магазины.