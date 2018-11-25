ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Дрогичина выстрелил сам в себя из ружья и обратился в больницу

26.11.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

24 ноября в 14.55 в РОВД из УЗ "Дрогичинская ЦРБ" поступило сообщение, что с дробовым огнестрельным ранением передней брюшной полости, грудной клетки и левой руки за медицинской помощью обратился П., 1975 г.р., неработающий, жит. г. Дрогичина


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60949.php

Житель Дрогичина выстрелил сам в себя из ружья и обратился в больницу

Мужчина пояснил, что 24 ноября около 14.00 в лесном массиве вблизи д. Сороцни он выстрелил дробовым патроном (дробь номер - 000) из зарегистрированного гладкоствольного ружья МР-153, 12 калибра, 2011 г.в., № 1115331933.

Ружье изъято. Проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 ноября в 14.55 в РОВД из УЗ "Дрогичинская ЦРБ" поступило сообщение, что с дробовым огнестрельным ранением передней брюшной полости, грудной клетки и левой руки за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Печальный итог четвертьвекового правления Лукашенко: 60% белорусов хотят уехать из страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика