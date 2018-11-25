Житель Дрогичина выстрелил сам в себя из ружья и обратился в больницу

24 ноября в 14.55 в РОВД из УЗ "Дрогичинская ЦРБ" поступило сообщение, что с дробовым огнестрельным ранением передней брюшной полости, грудной клетки и левой руки за медицинской помощью обратился П., 1975 г.р., неработающий, жит. г. Дрогичина



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Мужчина пояснил, что 24 ноября около 14.00 в лесном массиве вблизи д. Сороцни он выстрелил дробовым патроном (дробь номер - 000) из зарегистрированного гладкоствольного ружья МР-153, 12 калибра, 2011 г.в., № 1115331933.

Ружье изъято. Проводится проверка.