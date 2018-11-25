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"Новый" мост в Кобрине будут ремонтировать - цена вопроса 4 миллиона рублей

26.11.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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"Новый" мост в Кобрине только с большой натяжкой можно назвать новым. Он такой по отношению к старому. На самом деле его состояние довольно плачевно, и это давно заметно не только кобринчанам, но и водителям, которые там оказались случайно. В буквальном смысле страшновато ехать.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60948.php

"Новый" мост в Кобрине будут ремонтировать - цена вопроса 4 миллиона рублей

И вот стало известно, что мост будет капитально отремонтирован. Цена вопроса - 2 миллиона долларов. Деньги попытаются взять у Европейского банка развития. Сумма, надо сказать, немалая. Наверное, тут не только сама реконструкция моста, но ещё и сопутствующие работы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60948.php

"Новый" мост в Кобрине будут ремонтировать - цена вопроса 4 миллиона рублей

документ - https://vk.com/za_rulem_kobrin

В данный момент, как видим, выдана рекомендация на ограничение пропусконой способности моста до выполнения всех работ. 

 
 
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"Новый" мост в Кобрине только с большой натяжкой можно назвать новым. Он такой по отношению к старому. На самом деле его состояние довольно плачевно, и это давно...
 
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