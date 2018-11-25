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Под Пинском водитель съехал в кювет и опрокинул автомобиль
26.11.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
24.11.2018 в 11:15 часов в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 24-летний житель д.Пинковичи Пинского района, управляя автомобилем "Мазда 626" двигался по автодороге Н-267 «Пинск-Пинковичи». На 1 км Пинского района, не справившись с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В результате ДТП 66-летняя пассажирка, жительница д.Пинковичи, госпитализирована в УЗ «Пинская центральная городская больница». По факту ДТП проводится проверка.
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24.11.2018 в 11:15 часов в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 24-летний житель д.Пинковичи Пинского района,...
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