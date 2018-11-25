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Квартет современных звезд нью-йоркского джаза в Бресте

26.11.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Проект «Международный джаз» начинает новый сезон из серии Джаз из Нью-Йорка концертом квартета современных звезд нью-йоркского джаза при участии Грэмми-лауреата саксофониста Майрона Уолдона (Myron Walden), басиста и композитора Арка Овруцкого (Ark Ovrutski),пианиста Бенито Гонсалеса (Benito Gonzalez) и барабанщика Чарлза Гульда (Charles Goold). 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60945.php

Квартет современных звезд нью-йоркского джаза в Бресте


Арк Овруцкий – контрабасист, композитор и бэнд-лидер, лауреат джазовых фестивалей и автор многих международных джазовых проектов. За последние 12 лет Арк Овруцкий сотрудничал с Кертисом Фуллером, Грегори Портером, Кармен Ланди, Марком Соскиным, Стивом Уильямсом, Ларри Уиллисом, Джевоном Джексоном, Стивом Слэйглом, Джей Ди Уолтером, Дудукой да Фонсекой, Михилем Борстлапом, Синтией Скотт, Джимом Ротонди, Дональдом Эдвардсом, Джеймсом Сполдингом и многими другими. Закончил аспирантуру Ратгерского университета (США) и докторантуру Университета Иллинойс по классу контрабаса. На счету музыканта уже 4 сольных альбома, записанных при участии таких звезд, как Дудука да Фонсека, Крэйг Хэнди, Элио Альвес, Майкл Диз и др. Рецензии на альбомы опубликовали журналы DownBeat, AllAboutJazz.com, The New York City Jazz Record, Cadence и многие другие. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60945.php

Квартет современных звезд нью-йоркского джаза в Бресте


Грэмми-лауреат саксофонист Майрон Уолден закончил Manhattan School of Music, а в 1993 году занял первое место на конкурсе Чарли Паркера, которое обеспечило ему выступления с Уинтоном Марсалисом и джазовым оркестром Линкольн-центра. Уолден начал свою профессиональную карьеру с большой группой Роя Харгроува в Jazz Gallery в 1995 году, а затем выступал в Smalls с такими артистами, как Курт Розенвинкель, Эдди Хендерсон, Кевин Хейс, Стивен Скотт, Грег Хатчинсон и Эрик Харланд. Уолден в основном играл свои собственные оригинальные композиции с Apex Trio (МакФирсон, Брно,Уолден) и записал четыре сольных альбома в период с 1996 по 2005 год. В этот период он стал участником ансамбля Брайана Блейда и Octet New Jazz Composers. В это же время он участвовал в записи двух пластинок Фредди Хаббарда. 

 
 
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Проект «Международный джаз» начинает новый сезон из серии Джаз из Нью-Йорка концертом квартета современных звезд нью-йоркского джаза при участии Грэмми-лауреата...
 
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