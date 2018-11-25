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В ДТП на М10 травмирована водитель и 4 пассажира "Форд Гэлакси", из них 2 ребенка

26.11.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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25.11.2018 в 19:15 часов на автодороге М10 "Кобрин-Гомель-граница РФ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 57-летний житель д.Хомск Дрогичинского района, управляя автомобилем "Фольксваген мультиван" двигался по автодороге М-10, со стороны г. Кобрина в направлении г. Гомеля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60944.php

В ДТП на М10 травмирована водитель и 4 пассажира "Форд Гэлакси", из них 2 ребенка

На 518-м км данной автодороги, при совершении манёвра обгона автомобиля "Фольксваген пассат", не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Форд Гэлакси» под управлением 34-летней жительницы г.Бреста. В результате ДТП травмирована водитель и пассажиры автомобиля "Форд Гэлакси" - 29-летняя сестра водителя (пристегнута ремнем безопасности), 40-летний супруг водителя (пристегнут ремнем безопасности), 14-летняя дочь ((пристегнута ремнем безопасности) и 7-летний сын (находился в автокресле). Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в УЗ «Кобринская ЦРБ». Проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60944.php

В ДТП на М10 травмирована водитель и 4 пассажира "Форд Гэлакси", из них 2 ребенка

фото - МЧС

Одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий. Статистика дорожных происшествий указывает на то, что более трети всех самых серьёзных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом. В условиях тумана стаж вождения и технические возможности даже самых передовых марок автомобилей сводятся к минимуму. Всё дело в том, что в тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до впередиидущего автомобиля, а также иного препятствия. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. В связи с чем, на первые роли выходит, то, каким образом водитель будет вести себя в таких сложных погодных условиях, его благоразумие, рассудительность и ответственность.

Чтобы максимально обезопасить себя и других участников дорожного движения от возможных очень печальных последствий дорожных происшествий, обусловленных туманом, следует запомнить несколько правил и рекомендаций, и руководствоваться ими при езде в условиях ограниченной видимости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60944.php

В ДТП на М10 травмирована водитель и 4 пассажира "Форд Гэлакси", из них 2 ребенка


Главное и самое надёжное правило, являющееся залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому, попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр.

Совершать манёвры, которые в обычных условиях езды были бы абсолютно нормальными, не рекомендуется, как не рекомендуется проявлять и другие признаки «лихачества». Лучше избегать всевозможных внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Двигаясь в тумане, очень сложно адекватно оценить движения других автомобилей. Ведь поэтому и правила дорожного движения запрещают обгон во время тумана. В случае если обгон или опережение обусловлено реальной необходимостью, следует заранее предупредить любым доступным и понятным способом о предстоящем манёвре водителя, едущего впереди автомобиля. Не стоит доверять задним огням идущего впереди авто – дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях.
Обязательно обозначьте себя. Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар, при движении в условиях тумана является одним из основных. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается — в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, не только препятствующий остаткам видимости, но отражающий свет фар, ослепляя тем самым водителя. В подавляющем большинстве случаев, туман не ложится на землю, повисая над её поверхностью в нескольких сантиметрах, в связи с чем, правильно настроенные противотуманные фары будут самым эффективным способом осветить дорогу и обозначить свой автомобиль.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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25.11.2018 в 19:15 часов на автодороге М10 "Кобрин-Гомель-граница РФ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 57-летний житель д.Хомск...
 
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