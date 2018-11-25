В Беларуси предлагается строить жилье по принципу "дом-работа". Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.



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"Сейчас отработан вопрос строительства жилья по принципу "дом-работа". То есть мы предлагаем человеку, что кроме дома мы можем построить ему или встроенное или отдельно стоящее помещение, которое позволит ему заниматься бизнесом - открыть магазин, парикмахерскую. Уже проработан вопрос с банком развития об оказании поддержки по доступным и льготным кредитам для строительства вот этих вспомогательных помещений", - сказал Владимир Кухарев.

Что касается обеспечения жильем многодетных семей, в следующем году планируется увеличить количество построенных для них квартир. "В прошлом году мы строили порядка трех тыс. квартир, в этом году будет обеспечено 7,5 тыс. квартир, на следующий год мы ставим задачу - свыше 10 тыс. квартир. Кроме того, мы будем максимально предлагать многодетным семьям строительство индивидуального жилья. Это подход, который решает очень много вопросов", - отметил заместитель премьер-министра.

"В приоритете движение по снижению ставок для того, чтобы общие кредиты стали доступными. Тогда человек вне зависимости от того, в какой степени нуждаемости он находится, будет иметь возможность брать доступные кредиты. А мы как строители должны в свою очередь предоставить ему доступное и дешевое жилье. Тогда этот вопрос будет решаться эволюционным путем", - добавил Владимир Кухарев.