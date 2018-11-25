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Старость даётся избранным

26.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Визит уважения старшему пожарному Городокщины, Ивану Товстоногову, который 14 ноября отметил свой 90-й день рождения, нанесли нынешний начальник райотдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Савицкий, его заместитель Дмитрий Григорьев и бывший начальник Иван Богданов (на снимке). Слова поздравлений, подарки и хорошее настроение привнесли они в дом уважаемого человека, при общении с которым только удивляешься его физической форме и ясному уму. Вот где правда: жизнь дается каждому, а старость — только избранным.

 Старость даётся избранным

Подробнее читайте в №90 от 23.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv . 

 
 
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Визит уважения старшему пожарному Городокщины, Ивану Товстоногову, который 14 ноября отметил свой 90-й день рождения, нанесли нынешний начальник райотдела по...
 
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