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Программа праздничных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Буда-Кошелевского района — от немецко-фашистских захватчиков

26.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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27 ноября
10.00 – торжественный митинг на городском мемориале;
10.30 – театрализованное шествие «Нам мир завещано беречь»;
15.00 – праздничный концерт в центральном районном доме культуры.

Программа праздничных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Буда-Кошелевского района — от немецко-фашистских захватчиков

 

 
 
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27 ноября 10.00 – торжественный митинг на городском мемориале; 10.30 – театрализованное шествие «Нам мир завещано беречь»; 15.00 – праздничный концерт в...
 
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