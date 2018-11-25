27 ноября
10.00 – торжественный митинг на городском мемориале;
10.30 – театрализованное шествие «Нам мир завещано беречь»;
15.00 – праздничный концерт в центральном районном доме культуры.
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Программа праздничных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Буда-Кошелевского района — от немецко-фашистских захватчиков
26.11.2018 — Разное | Газета Авангард
27 ноября
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Программа праздничных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Буда-Кошелевского района — от немецко-фашистских захватчиков
27 ноября 10.00 – торжественный митинг на городском мемориале; 10.30 – театрализованное шествие «Нам мир завещано беречь»; 15.00 – праздничный концерт в...
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