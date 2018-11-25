Курильщик спит – огонь не дремлет

С наступлением первых заморозков увеличивается и количество пожаров. К этому приводят сразу несколько факторов: возросшая нагрузка на электроприборы, небезопасное использование печей и, конечно, курение. Как показывает практика, далеко не каждый захочет выходить с сигаретой в холод на улицу. Тем не менее, эта, казалось бы, безобидная вредная привычка может привести к трагедии и лишить вас не только крова, но и самого ценного – жизни.

С начала этого года в нашем районе произошло 29 пожаров, на которых погибли 5 человек. Согласно статистике, причиной в подавляющем большинстве случаев является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Хроника человеческой беспечности

Известная формула «выпил, закурил, уснул» – прямой путь к трагедии. Приняв определенную дозу алкоголя, человек находится в расслабленном состоянии, но этого кому-то может показаться недостаточно – и рука сама тянется за сигаретой. А для большего эффекта, по их мнению, курить лучше, не вставая с дивана. Происходит полное расслабление организма и погружение в глубокий сон, из которого подчас не могут вывести ни вой пожарной сирены, ни едкий запах тлеющих вещей и мебели, ни повышение температуры в охваченной огнем квартире.

В апреле текущего года на ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о том, что горит жилой дом в Кривске. По приезде спасателей было обнаружено горение внутри жилого дома. При проведении разведки на полу в горящей комнате в бессознательном состоянии были обнаружены тела двух мужчин. Их вынесли на улицу и передали работникам скорой медицинской помощи, которые после осмотра констатировали смерть обоих.

На заметку

Если вы или кто-то из ваших курит дома, нужно соблюдать эти простые правила, чтобы не допустить пожаров, вызванных незатушенной сигаретой.

Никогда не курите в постели или когда вы сонные, так как можете заснуть, позволяя зажженной сигарете выпасть из вашей руки, что легко вызовет загорание, и последствия этого могут быть катастрофическими. Особенно опасно курить, сидя или лежа на мягкой мебели или кровати с постельными принадлежностями.

Будьте особенно осторожны, когда курите, если вы употребляли алкоголь или принимали лекарства, так как это может повлиять на ваше понимание того, что происходит вокруг вас.





Используйте соответствующую пепельницу из негорючих теплоизолирующих материалов, стойкую к опрокидыванию. Не рискуйте, оставляя зажженные сигареты (или подобное) без присмотра. Немного воды в пепельнице поможет сделать её более безопасной.

Не опорожняйте пепельницу в мусорное ведро, так как это может привести к загоранию мусора.

Не курите на балконах и не бросайте непотушенные окурки вниз. Потоками воздуха искры легко заносит на нижерасположенные балконы. Если там будут присутствовать горючие материалы, то пожар не заставит себя долго ждать. При этом, распространяясь по балконам, он может охватить все этажи.





Опыты показали, что максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С, время тления ее 4-8 минут. В начальный момент ее температура составляет 310-320°С, затем понижается до 240-260°С, время тления 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, например, матраца, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг может тлеть еще от 1 до 4 часов. К смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а токсичные продукты горения, достаточно 3-4 вдохов для потери сознания. Смертельную дозу угарного газа человек получает уже через 3 минуты.

Автономный пожарный извещатель

Наряду со службой МЧС на страже жизни людей стоит автономный пожарный извещатель. Он реагирует на задымление и издает мощный звуковой сигнал, способный разбудить спящего и оповестить соседей о приближающейся опасности. Сегодня автономный пожарный извещатель (АПИ) является самым эффективным средством предупреждения гибели людей во время пожаров.

За прошедший период текущего года АПИ, установленные в жилых помещениях, сработали более 50 раз. Пронзительный звук спас 14 человек, в том числе 2 детей. Сомневаются ли еще в пользе прибора эти люди? Вряд ли.

Сопоставлять стоимость автономного пожарного извещателя с ценой человеческой жизни бессмысленно. И ответ на вопрос о необходимости его приобретения однозначен. А те, кто уже позаботился о своей безопасности и установил в домовладении АПИ, должны следить за исправностью прибора, своевременно заменяя элемент питания в случае его разрядки. Проводить проверку работоспособности извещателей рекомендуется примерно один раз в месяц, вызывая его срабатывание от кнопки. Примерно один раз в год необходимо производить очистку оптической системы извещателя от пыли путем отсоса воздуха через щели в корпусе с помощью пылесоса.





Обед без сигарет

В рамках второго этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных Коммунаровской средней школы посетили столовую РДСУП «Белоруснефть-Особино» с программой «Обед без сигарет».

Этот обеденный перерыв для работников предприятия стал достаточно необычным: при входе в столовую посетителей встречали работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с юными спасателями. Они рассказывали посетителям о целях и задачах акции «Не прожигай свою жизнь!», трагических последствиях, к которым может привести неосторожное обращение с огнем при курении, напомнили правила безопасности. А юные спасатели проводили конкурсы «Проверка ловкости», «Твое здоровье», меняем «Сигарету на конфету». Также посетителям предлагали проверить свои знания в области безопасности, поучаствовав в викторине.

Все участники акции получили наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности, а самое главное, по признанию посетителей столовой, – порцию полезных и нужных знаний о безопасности.

Подготовила Марина ЛУСЕВИЧ.