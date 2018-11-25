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Беларусь и Украина наращивают сотрудничество в лесной отрасли

26.11.2018 10:35 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Украина наращивают сотрудничество в лесной отрасли

фото: Корреспондент.net

Беларусь и Украина будут взаимодействовать в подготовке кадров для лесной отрасли.

Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства и Украинский центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров лесного хозяйства заключили соглашение о сотрудничестве в области образования в лесном хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Отмечается, что в ходе встречи были определены направления взаимного сотрудничества, вектор которого будет направлен на развитие прямых связей и обмен опытом между научными и образовательными учреждениями.

Запланировано, что страны будут направлять своих представителей для участия в конгрессах, семинарах, конференциях и других совместных мероприятиях.

Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в разработке и выпуске учебной и учебно-методической литературы, возможности дистанционного обучения в научных и образовательных учреждениях.

 
 
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Беларусь и Украина будут взаимодействовать в подготовке кадров для лесной отрасли.
 
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