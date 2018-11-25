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Более 1100 грузовиков ждут выезда из Беларуси

26.11.2018 10:36 — Разное | БДГ  
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По состоянию на 10:00, только на границе в Литвой скопилось 720 фур: в «Каменном Логе» 360, в «Беняконях» - 190, в «Привалке» - свыше 170 и в «Котловке» - более 100 грузовых машин.

Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

На белорусско-латвийской границе стоят 170 фур: в «Григоровщине» - 60, в «Урбанах» - 110.

На границе с Польшей выезда ожидают 210 машин: в «Брузгах» и «Козловичах» - по 80 и в «Берестовице» - более 50.

110 легковых автомобилей ждут выезда в Польшу.

 
 
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По состоянию на 10:00, только на границе в Литвой скопилось 720 фур: в «Каменном Логе» 360, в «Беняконях» - 190, в «Привалке» - свыше 170 и в «Котловке» - более 100 грузовых машин.
 
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