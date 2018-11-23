ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Единый день информирования в Шарковщинском РОЧС

26.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Единый день информирования в Шарковщинском РОЧСВ единый день информирования в Шарковщинским РОЧС перед работниками МЧС выступил заместитель начальника Браславской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь В. А. Журавский. Он рассказал о правилах ведения охоты и рыбалки, о сезонных запретах на лов рыбы и наказаниях за несоблюдения данных правил, о промысловых размерах вылова рыбы, о зарыбленных водоемах в текущем году и многое другое. Работнику инспекции задавали много вопросов как по поводу рыбалки, так и охоты. Далее беседу продолжил старший государственный инспектор отделения ГАИ Шарковщинского РОВД Е. К. Лутохин. Работник ГАИ довел информацию о ДТП, произошедших в районе, напомнил основные правила ПДД, о своевременной замене летней резины на зимнюю.

Подготовил Андрей БУРЕЦ.

Единый день информирования в Шарковщинском РОЧС Единый день информирования в Шарковщинском РОЧС

Оставить комментарий

« На водоемах появляется первый лед. Выходить на него запрещается!
Чалавек года Шаркаўшчыны: вядучы таваразнаўца службы забеспячэння і збыту філіяла “Шаркаўшчынскі кансервавы завод” Аляксей Клакоўскі »
Новости дня
Новости разные
 
Живший на 53 доллара в месяц российский депутат завершил свой эксперимент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика