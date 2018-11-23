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Единый день информирования в Шарковщинском РОЧС
26.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
В единый день информирования в Шарковщинским РОЧС перед работниками МЧС выступил заместитель начальника Браславской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь В. А. Журавский. Он рассказал о правилах ведения охоты и рыбалки, о сезонных запретах на лов рыбы и наказаниях за несоблюдения данных правил, о промысловых размерах вылова рыбы, о зарыбленных водоемах в текущем году и многое другое. Работнику инспекции задавали много вопросов как по поводу рыбалки, так и охоты. Далее беседу продолжил старший государственный инспектор отделения ГАИ Шарковщинского РОВД Е. К. Лутохин. Работник ГАИ довел информацию о ДТП, произошедших в районе, напомнил основные правила ПДД, о своевременной замене летней резины на зимнюю.
Подготовил Андрей БУРЕЦ.
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