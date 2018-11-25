Греть или не греть. Четыре веских довода за прогрев мотора и четыре против

Диапазон температур осенью и зимой в наших широтах – в пределах 20 градусов. Порой погода меняется скачкообразно и то, что нельзя делать при нуле градусов, оказывается необходимым в мороз. Рассмотрим сначала доводы против прогревания мотора.
Против:
- Загрязняет атмосферу вредными газами
Действительно, режим холостого хода считается самым токсичным. Работа мотора без нагрузки является причиной синтеза оксидов азота и иных токсичных выбросов. Именно для того, чтобы соответствовать стандартам Евро 5, автопроизводители отсекают режимы холостого хода с помощью системы «Старт-Стоп», выключающей мотор во время остановок. Естественно, эти же нормы предписывают прогревать машину не на холостом ходу, а во время движения.
- Мешает спать жильцам
Работающий двигатель не только плохо пахнет, но еще и создает неприятные акустические волны. Он, грубо говоря, тарахтит, в особенности на старой изношенной технике. А это вызывает недовольство людей, под чьими окнами заводится утром автомобиль. Самое неприятное, что при холодном пуске в выхлопной системе идут волны низкой частоты, благодаря которым в окрестных домах даже звенят стекла.
- Может грозить штрафом
Если кто-то увидит и зафиксирует этот процесс на видео, то владельцу могут прислать штраф. В последнее время охота на автомобилистов распространена среди пенсионеров и подростков. Существуют программы для мобильных смартфонов, с помощью которых можно снять и отправить видео в правоохранительные органы.
- Повышается расход топлива
Охранные электронные системы с дистанционным запуском помогают завести машину, не выходя из квартиры. Можно нажать на кнопку, и мотор начнет тарахтеть на морозе, обдавая кузов белыми парами. Порой проходит 20-25 минут, пока перед машиной не появится хозяин. Естественно такая процедура влечет повышенный расход топлива. В среднем на холостом ходу 2.0-литровый 4-цилиндровый холодный мотор тратит 1-1,2 литра бензина в час.
За:
Все перечисленные доводы справедливы для теплой погоды и межсезонья, когда температура воздуха не опускается ниже 5 градусов мороза. Но как быть, если ударили морозы? В этом случае есть четыре неопровержимых довода за прогревание мотора.
- Застывшее масло не успевает прокачиваться
Любое масло, даже синтетическое, имеет рабочий диапазон температур, в котором поддерживаются его заявленные характеристики. Если наступают холода и ударили морозы ниже 20 градусов, то масло 5W30 теряет вязкость. Оно рассчитано на работу от −25 до +25 градусов. При пограничных температурах масло густеет. Поэтому перед поездкой температуру масла необходимо поднять до рабочих температур.
- Насос должен прокачать масло через систему смазки
В современных двигателях и автоматических коробках передач установлены масляные насосы, помогающие циркуляции смазки. Масло работает и в гидротрансформаторе. Поэтому масло должно не только прогреться, а еще и прокачаться через сложные каналы, на что требуется время. Чем меньше нагрузок испытывает мотор и коробка во время холодного пуска морозной зимой, тем лучше.
- Коробка прогревается последней
До коробки передач тепло доходит в последнюю очередь. Если мотор имеет небольшой объем, то пройдет около 10 минут, пока важнейшие агрегаты перестанут испытывать масляное голодание и восстановят заявленную производителем работоспособность. Поэтому в морозы нужно обязательно дать машине подольше поработать на холостых оборотах.
- Неравномерное температурное расширение
Еще один враг автомобиля это неравномерное температурное расширение. При резком нагреве под большой нагрузкой, детали, изготовленные из разных материалов, начинают по-разному увеличиваться в размерах. При вязком масле трущиеся поверхности испытывают дефицит смазки, масляная пленка пробивается, и начинается износ металла. Если сразу после холодного пуска начать ехать быстро с частыми раскручиваниями мотора до 4-5 тысяч оборотов, то велик шанс повредить внутренние поверхности цилиндров. Появятся задиры. В общем, мотор не может в морозы ехать столь же хорошо, как при нуле градусов. Его необходимо прогреть, чтобы довести температуру охлаждающей жидкости и масла хотя бы до нуля градусов.