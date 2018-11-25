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Эпидемия гриппа в Беларуси не должна быть серьезной – Минздрав

26.11.2018 10:49 — Разное | Интерфакс  
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Эпидемия гриппа в нынешнем сезоне не должна быть серьезной, заявил в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

"Эпидемия не должна быть серьезной", - заверил он в интервью программе "Контуры".

В.Малашко также отметил, что не сомневается в достижении оптимальных цифр привитости белорусского населения от гриппа по окончании прививочной компании.

"Я даже не сомневаюсь в этом", - заявил он.

Эпидемия гриппа в Беларуси не должна быть серьезной – Минздрав
По словам В.Малашко, к сезонному подъему ОРВИ и других заболеваний в полной готовности находятся все фармацевтические сети – как государственные, так и частные.

"Есть достаточно лекарственных препаратов, которые зарезервированы на случай подъема заболеваемости гриппом или наличия осложнений. Речь идет о бактериальных и иных препаратах", - отметил министр.

Он также заверил, что цены на лекарственные препараты находятся под постоянным контролем Минздрава, и их повышение зимой-2018/2019 не планируется.

"Они под нашим постоянным контролем. Так, по итогам 10 месяцев нынешнего года мы имеем около 0,6% повышения цены по всем сетям. Это совсем немного по отношению к росту цен на другие продукты", - рассказал В.Малашко.

Он посоветовал всем белорусам "заниматься здоровым образом жизни, собой, любить себя и своих близких", чтобы меньше болеть и обращаться к докторам и в фармацевтические сети.

 
 
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Эпидемия гриппа в нынешнем сезоне не должна быть серьезной, заявил в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко. "Эпидемия не должна...
 
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