Эпидемия гриппа в Беларуси не должна быть серьезной – Минздрав

Эпидемия гриппа в нынешнем сезоне не должна быть серьезной, заявил в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

"Эпидемия не должна быть серьезной", - заверил он в интервью программе "Контуры".

В.Малашко также отметил, что не сомневается в достижении оптимальных цифр привитости белорусского населения от гриппа по окончании прививочной компании.

"Я даже не сомневаюсь в этом", - заявил он.



По словам В.Малашко, к сезонному подъему ОРВИ и других заболеваний в полной готовности находятся все фармацевтические сети – как государственные, так и частные.

"Есть достаточно лекарственных препаратов, которые зарезервированы на случай подъема заболеваемости гриппом или наличия осложнений. Речь идет о бактериальных и иных препаратах", - отметил министр.

Он также заверил, что цены на лекарственные препараты находятся под постоянным контролем Минздрава, и их повышение зимой-2018/2019 не планируется.

"Они под нашим постоянным контролем. Так, по итогам 10 месяцев нынешнего года мы имеем около 0,6% повышения цены по всем сетям. Это совсем немного по отношению к росту цен на другие продукты", - рассказал В.Малашко.

Он посоветовал всем белорусам "заниматься здоровым образом жизни, собой, любить себя и своих близких", чтобы меньше болеть и обращаться к докторам и в фармацевтические сети.