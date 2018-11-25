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Эпидемия гриппа в Беларуси не должна быть серьезной – Минздрав
Эпидемия гриппа в нынешнем сезоне не должна быть серьезной, заявил в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.
"Эпидемия не должна быть серьезной", - заверил он в интервью программе "Контуры".
В.Малашко также отметил, что не сомневается в достижении оптимальных цифр привитости белорусского населения от гриппа по окончании прививочной компании.
"Я даже не сомневаюсь в этом", - заявил он.
"Есть достаточно лекарственных препаратов, которые зарезервированы на случай подъема заболеваемости гриппом или наличия осложнений. Речь идет о бактериальных и иных препаратах", - отметил министр.
Он также заверил, что цены на лекарственные препараты находятся под постоянным контролем Минздрава, и их повышение зимой-2018/2019 не планируется.
"Они под нашим постоянным контролем. Так, по итогам 10 месяцев нынешнего года мы имеем около 0,6% повышения цены по всем сетям. Это совсем немного по отношению к росту цен на другие продукты", - рассказал В.Малашко.
Он посоветовал всем белорусам "заниматься здоровым образом жизни, собой, любить себя и своих близких", чтобы меньше болеть и обращаться к докторам и в фармацевтические сети.
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Эпидемия гриппа в нынешнем сезоне не должна быть серьезной, заявил в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко. "Эпидемия не должна...
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