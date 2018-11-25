"Ангелы смерти": фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год





Нидерландский фотографсделал серию снимков с женщинами из борделей Лагоса, живущими в нищенских условиях.Некоторые девушки начинают работать в борделях с 14 лет.Они принимают до пяти клиентов в день.Один клиент платит от 2 до 5 долларов.Снимки сделаны в Лагосе — крупнейшем городе Нигерии с населением около 13 миллионов человек. Число ВИЧ-инфицированных жителей города оценивается в 1,2 миллиона. Водитель фотографа съязвил, что если приехать в город на машине, то можно учуять в воздухе запах вируса.Рекламный плакат призывает использовать презервативы.Три года назад исследователи Journal of the International AIDS Society выяснили распространенность ВИЧ-инфекции среди секс-работниц Нигерии — она составила 24,3%.Исследование 2016 года показало, что женщины часто не могут попросить мужа или партнера надеть презерватив, а те не ожидают от женщин желания предохраняться.Одна из опрошенных женщин, 28-летний специалист по маркетингу, объяснила:Только одна респондентка ответила, что когда-либо покупала презерватив для своего партнера. Остальные женщины не хотели бы, чтобы их родители или мужья увидели их с презервативами.42-летний отец троих детей объяснил социологам: