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"Ангелы смерти": фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
Нидерландский фотограф
Некоторые девушки начинают работать в борделях с 14 лет.
Они принимают до пяти клиентов в день.
Один клиент платит от 2 до 5 долларов.
Снимки сделаны в Лагосе — крупнейшем городе Нигерии с населением около 13 миллионов человек. Число ВИЧ-инфицированных жителей города оценивается в 1,2 миллиона. Водитель фотографа съязвил, что если приехать в город на машине, то можно учуять в воздухе запах вируса.
Рекламный плакат призывает использовать презервативы.
Три года назад исследователи Journal of the International AIDS Society выяснили распространенность ВИЧ-инфекции среди секс-работниц Нигерии — она составила 24,3%.
Исследование 2016 года показало, что женщины часто не могут попросить мужа или партнера надеть презерватив, а те не ожидают от женщин желания предохраняться.
Одна из опрошенных женщин, 28-летний специалист по маркетингу, объяснила: «Проблема в том, что ты даже не можешь предложить своему парню пользоваться этой штукой. Это как обвинить его, что он спит со всеми подряд, или признаться, что ты сама в себе не уверена. Любой из вариантов может разрушить отношения и пустить о тебе дурную славу».
Только одна респондентка ответила, что когда-либо покупала презерватив для своего партнера. Остальные женщины не хотели бы, чтобы их родители или мужья увидели их с презервативами.
42-летний отец троих детей объяснил социологам: «Любую женщину (в том числе мою жену), которая предложит мужу предохраняться или купит кондомы сама, нужно как следует расспросить. Короче, ее нужно серьезно наказать»
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Борьбу с эпидемией усложняет то, что в стране негативное отношение к презервативам и четверть секс-работниц Нигерии ВИЧ-инфицированы.
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