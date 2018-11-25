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Японские минет-бары: что происходит за стенами храмов орального удовольствия

26.11.2018 10:14 — Разное | UDF  
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Минет-бары по-другому называют Pink salon. А оказывают там, как уже понятно из названия, узкопрофильные интимные услуги. Эти места в Японии совершенно легальны и пользуются большой популярностью, но иностранцам нечасто удается туда зайти.

Если об обычной проституции осведомлен каждый, то японские минет-бары специализируются именно на оказании орального удовольствия. Вывески таких заведений редко бывают на английском, так что без знания японского языка найти минет-бар довольно проблематично — на них не бывает кричащих картинок, и они легко теряются среди других заведений.

Однако если устроить себе вечернюю прогулку по японскому кварталу красных фонарей, то рано или поздно по пути встретится минет-бар. Иностранцев пускают не всегда — обычно только в центральных районах мегаполисов, но даже там не каждому удается попасть в интим-заведение.

Если минет-бар рад иностранцам, то около входа обычно разгуливает «зазывала» (молодой японец в костюме) — он сам подходит и приглашает войти для приятного времяпрепровождения.

Японские минет-бары: что происходит за стенами храмов орального удовольствия

Среди этих вывесок есть минет-бар. Получится ли найти?

Счастливчики, которые все же смогли попасть в интим-заведение, первым делом увидят ресепшен и доску с фотографиями девушек, работающих в баре. Опытные секс-туристы говорят, что доверять на 100% этим фотографиям не стоит, лучше спросить у сотрудников, какие из девушек сейчас работают. Также не помешает подробно узнать систему работы заведения и выслушать советы (здесь потребуется знание если не японского, то хотя бы английского).

Уровень сервиса в японских минет-барах на достаточно высоком уровне. После выбора девушки посетитель оплачивает услуги и идет в специальное помещение, где и совершается все действо.

Средняя цена в минет-баре составляет 5000 иен (примерно 90 белорусских рублей) за 30 минут. Для выбора доступны совершенно разные сеансы, начиная от 15 минут и заканчивая несколькими часами. Также в некоторых местах можно заказать сразу двух девушек, но и цена, соответственно, будет выше.

Японские минет-бары: что происходит за стенами храмов орального удовольствия

Интерьер одного из минет-баров

Посетителю предоставляется возможность сходить в туалет, а затем его отводят на специальный диванчик, куда вскоре подходит работница. Как правило, ни о какой особой приватности в минет-барах речи не идет — если посмотреть по сторонам, то можно увидеть других мужчин, тоже сидящих на диванчиках. Но все сконцентрированы на себе и своих девушках и не разглядывают остальных.

Перед сеансом мужчина может выпить чая, покурить — отсчет времени начинается в тот момент, когда подходит работница заведения. С ней можно разговаривать, целоваться, трогать ее, но максимум, что может дать девушка, — минет. Ко всем, кто настаивает на продолжении, подходит охрана.

Японские минет-бары: что происходит за стенами храмов орального удовольствия


Минет в этих барах делают без презервативов, а после того, как девушка закончит свою работу, с ней можно поговорить, попить чая или покурить — пока не закончится оплаченное время. Как только время выходит, посетителей отводят на ресепшен (передвигаться по минет-барам без сопровождения запрещено), благодарят за посещение и желают удачи.

Кстати, получить сексуальные услуги в Японии от японки практически нереально. В борделях работают кореянки, тайки и филиппинки, при этом за японок, как правило, выдают именно кореянок — как более «белых». Проститутки-японки — большая редкость, и крутятся они в основном в кругах элиты, куда иностранцев не пускают.

 
 
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Эти места в Японии совершенно легальны и пользуются большой популярностью, но иностранцам нечасто удается туда зайти.
 
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