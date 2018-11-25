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Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе

26.11.2018 10:57 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. В полную боевую готовность приведены вооруженные силы Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военное положение в стране продлится 60 суток.

Теперь этот вопрос в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада. Заседание запланировано на вторую половину дня.

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе

Напомним, ситуация обострилась из-за инцидента в Керченском проливе. Три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. С целью остановки судов российские пограничники применили оружие. Несколько военнослужащих получили ранения. Корабли задержаны.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы. Сложившуюся ситуацию сегодня, 26 ноября, рассмотрит Совбез ООН. Экстренное заседание собирается по инициативе обеих сторон.

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе
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Вооружённые силы Украины в полной боевой готовности из-за инцидента в Керченском проливе

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Украины. В полную боевую готовность приведены вооруженные силы Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военное положение в стране продлится...
 
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