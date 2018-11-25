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Передвигает фигуры и нажимает на часы. Первого шахматного робота «Анастасия» создали в Бресте
Новости Беларуси. В Бресте создали безотказного оппонента для интеллектуальной игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый в Беларуси шахматный робот по имени Анастасия уже сыграл несколько сотен партий на международном фестивале «Черная пешка».
Устройство расставляет фигуры на электронной доске, аккуратно передвигает их и нажимает на часы. Вместе с обдумыванием на один ход уходит от 8 до 10 секунд. Вскоре у Анастасии появятся «голос» и «зрение». Сейчас над этим работают в университетской лаборатории робототехники.
Артем Скарубо, студент Брестского государственного технического университета:
Мы хотим, чтобы робот «Анастасия» шутил у нас. Это будет забавно для детей, как нам кажется, и как-то комментировал партию, подсказывал бы – может, есть получше ход.
После того как шахматный робот сможет видеть и говорить, партии с искусственным интеллектом станут еще более полезными и увлекательными для детей.
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Передвигает фигуры и нажимает на часы. Первого шахматного робота «Анастасия» создали в Бресте
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Новости Беларуси. В Бресте создали безотказного оппонента для интеллектуальной игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый в Беларуси шахматный...
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