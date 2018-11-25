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С 26 ноября по 6 декабря на территории Костюковичского района будет проходить республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин»

26.11.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Автомобильные специалисты советуют производить замену летней резины на зимнюю уже при среднесуточной температуре +7 градусов. Однако этого совета придерживаются лишь единицы, большинство автомобилистов обращаются в автомобильный сервис лишь после того, когда на дороге появляется гололед. Именно по этой причине в первые дни заморозков очень большой процент ДТП.

Первый снег, выпавший на днях, показал, что еще многие водители не готовы к таким погодным изменениям. Как итог, за сутки 14 ноября в области была зарегистрирована масса механических аварий – 55 ДТП с материальным ущербом, в которых были повреждены автомобили (люди в них не пострадали).

Водителям не стоит пренебрегать советом о замене шин.

Согласно п.207.1 Правил дорожного движения – при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Штраф за эксплуатацию автомобиля с шинами не по сезону начинается с суммы от 0,5 базовой величины (12 рублей 25 коп.). Более того, весьма желательно, чтобы глубина остаточного рисунка протектора была более 4 мм, в противном случае вы будете подвергнуты штрафным санкциям.

30 ноября на территории Костюковичского района будет проведен Единый день дорожного движения «Зима на колесах – не будет заносов!»

Госавтоинспекция.

 
 
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Автомобильные специалисты советуют производить замену летней резины на зимнюю уже при среднесуточной температуре +7 градусов. Однако этого совета придерживаются...
 
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