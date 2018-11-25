Проведен мониторинг строительных объектов Костюковичского района

Работниками инспекции надзора и профилактики Костюковичского отдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг состояния пожарной безопасности самовольного строительного объекта – «Коровник на 320 голов вблизи деревни Журбин Костюковичского района».

В ходе проведения мониторинга установлено, что строительство осуществлялось без разработки проектной документации собственными силами КСУП «Селецкое», директором которого является Агеев И.М.

При проведении мониторинга объекта «Коровник на 320 голов вблизи деревни Журбин Костюковичского района» было установлено, что на объекте не выполнены следующие требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

– не подтверждены пожарно-технические характеристики полимерного материала, используемого в качестве свето-прозрачного заполнения светоаэрационного фонаря в здании коровника;

– не подтвержден класс пожарной опасности светоарэационного фонаря;

– не определена фактическая степень огнестойкости здания;

– не определена категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности;

– не обеспечен подъезд пожарной аварийно-спасательной техники к зданию коровника с двух продольных сторон;

-не определен расход воды и источники противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения здания коровника;

-не подтвержден предел огнестойкости металлических связей полурам.

По итогам мониторинга руководителю вручены рекомендации об устранении выявленных противопожарных нарушений.

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

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Работниками инспекции надзора и профилактики Костюковичского отдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг состояния пожарной безопасности самовольного строительного объекта «Родильное отделение вблизи д.Пань Буда Костюковичского района Могилевской области».

В ходе проведения мониторинга установлено, что строительство осуществлялось без разработки проектной документации собственными силами КСУП «Мошевое Агро», директором которого является Ковалёв В.И.

При проведении мониторинга объекта «Родильное отделение вблизи д.Пань Буда Костюковичского района Могилевской области» было установлено, что на объекте не выполнены следующие требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

– не определена фактическая степень огнестойкости здания;

– не определена категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности;

– не обеспечен подъезд пожарной аварийно-спасательной техники к зданию коровника с двух продольных сторон;

– не определен расход воды и источники противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения здания коровника.

По итогам мониторинга руководителю вручены рекомендации об устранении выявленных противопожарных нарушений.

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Рада ТИМОШЕНКО, инспектор ГПиВО

Костюковичского РОЧС.