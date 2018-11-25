ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проведен мониторинг строительных объектов Костюковичского района

26.11.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A

Работниками инспекции надзора и профилактики Костюковичского отдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг состояния пожарной безопасности самовольного строительного объекта – «Коровник на 320 голов вблизи деревни Журбин Костюковичского района».

В ходе проведения мониторинга установлено, что строительство осуществлялось без разработки проектной документации собственными силами КСУП «Селецкое», директором которого является Агеев И.М.

При проведении мониторинга объекта «Коровник на 320 голов вблизи деревни Журбин Костюковичского района» было установлено, что  на объекте не выполнены следующие требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

– не подтверждены пожарно-технические характеристики полимерного материала, используемого в качестве свето-прозрачного заполнения светоаэрационного фонаря в здании коровника;

– не подтвержден класс пожарной опасности светоарэационного фонаря;

– не определена фактическая степень огнестойкости здания;  

– не определена категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности;  

– не обеспечен подъезд пожарной аварийно-спасательной техники к зданию коровника с двух продольных сторон;  

-не определен расход воды и источники противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения здания коровника;  

-не подтвержден предел огнестойкости металлических связей полурам.

По итогам мониторинга руководителю вручены рекомендации об устранении выявленных противопожарных нарушений.

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

****

Работниками инспекции надзора и профилактики Костюковичского отдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг состояния пожарной безопасности самовольного строительного объекта «Родильное отделение вблизи д.Пань Буда Костюковичского района Могилевской области».

В ходе проведения мониторинга установлено, что строительство осуществлялось без разработки проектной документации собственными силами  КСУП «Мошевое Агро», директором которого является Ковалёв В.И.

При проведении мониторинга объекта «Родильное отделение вблизи д.Пань Буда Костюковичского района Могилевской области» было установлено, что  на объекте не выполнены следующие требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

– не определена фактическая степень огнестойкости здания;

– не определена категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности;

– не обеспечен подъезд пожарной аварийно-спасательной техники к зданию коровника с двух продольных сторон;

– не определен расход воды и источники противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения здания коровника.

По итогам мониторинга руководителю вручены рекомендации об устранении выявленных противопожарных нарушений.

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Рада ТИМОШЕНКО, инспектор ГПиВО

Костюковичского РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работниками инспекции надзора и профилактики Костюковичского отдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг состояния пожарной безопасности...
 
Новости дня
Новости разные
 
У аўтааварыі пад Кобрынам пацярпелі двое дзяцей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика