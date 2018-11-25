Строительство жилья в Беларуси: что значит принцип «дом-работа»

О том, что в стране предлагается ввести строительство жилья по принципу «дом-работа», сообщил вице-премьер Владимир Кухарев на канале СТВ вечером 25 ноября.

По его словам, вопрос уже разработан. Он заключается в возможности гражданина построить отдельно стоящее или встроенное помещение для занятия свои бизнесом, торговлей, оказанием услуг (магазины, парикмахерские).

«Уже проработан вопрос с Банком развития об оказании поддержки по доступным и льготным кредитам для строительства таких вспомогательных помещений», - пояснил Кухарев.

Чиновник сообщил, что в 2019 году планируется построить 10 тысяч квартир для многодетных семей (в 2017 году было около 3 тыс., в 2018-м – 7,5 тыс.). Таким семьям также будут максимально предлагать строительство индивидуального жилья.

Что касается кредитов, то их планируется сделать более доступными за счет снижения процентных ставок.

«Тогда человек вне зависимости от того, в какой степени нуждаемости он находится, будет иметь возможность брать доступные кредиты. А мы как строители должны в свою очередь предоставить ему доступное и дешевое жилье», - добавил Кухарев.