Чингиз Аллазов защитил пояс чемпиона мира по версии NDC

В ноябре 2016 года Чингиз Аллазов на турнире Nuit De Champions в Марселе завоевал пояс чемпиона мира по версии NDC, нокаутировав в четвертом раунде француза Брюса Кодрона. Через год он защитил этот титул в непростом поединке с известным бойцом из Нидерландов Седриком Манхуфом. В субботу, 24 ноября, ему снова предстояло защищать пояс чемпиона уже во второй раз. На этот вечер его соперником стал бельгиец марокканского происхождения Мохамед Хендоуф.





Оппонент уже был знаком Чингизу — они встречались в марте 2017 года на турнире ACB KB9 в Париже. Вдобавок к тому, что бельгиец — опытный, скоростной и очень нестандартный соперник, тогда положение Чингиза осложнялось сложной травмой: из-за нее за весь поединок он не нанес ни одного акцентированного удара руками. Но даже этот нюанс не помешал нашему бойцу одержать победу единогласным решением судей, выиграв все три раунда.

Несмотря на то, что с момента предыдущей встречи прошло больше года, в субботу травма руки по-прежнему мешала Чингизу работать в полную силу. К тому же фактор знакомого соперника порой может сыграть не в твою пользу: оппонент всегда способен учесть свои предыдущие ошибки и преподнести неприятный сюрприз. Но различие между двумя очными поединками этих бойцов все же было: формула чемпионского боя — пять раундов по три минуты — существенно отличается от трехраундовой рейтинговой встречи. Три раунда по три минуты — самая распространенная формула боя в кикбоксинге и любой спортсмен подтвердит, что девять минут поединка зачастую проходят даже слишком быстро, а вот в пяти раундах спортсменам нужно не только продумать правильную тактическую раскладку боя, но и проявить физическую выносливость и умение правильно раскладывать силы на пятнадцать минут, которые порой могут длиться непривычно долго.

Тактику поединка Чингиз вместе со своим тренером Андреем Гридиным выстраивал, учитывая самый важный для него фактор — травму руки. Он по-прежнему не может наносить сильные удары справа. Исходя из этого белорусская сторона приняла решение работать вторым номером, хотя данная тактика непривычна для атакующего стиля Аллазова. С первого раунда Чингиз держал Хейндоуфа на дистанции и жестко встречал его, обстреливая ударами по животу и ногам, что позволяло не только срывать атаки бельгийца и набирать очки, но и лишать соперника скорости перемещения по рингу. Практически все атаки Чингиз заканчивал ударом в голову, а некоторые из них настолько потрясали Хендоуфа, что рефери очень был близок к тому, чтобы начать отсчитывать нокдаун.

Выбранная тактика себя оправдала: все пять раундов прошли с явным преимуществом Аллазова. Даже несмотря на то, что в концовке поединка соперник неожиданно подсек белорусского бойца и тот упал, это никак не повлияло на решение судей — единогласным решением победа досталась нашему спортсмену. Пояс чемпиона мира еще как минимум год будет принадлежать ему.