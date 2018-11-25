Проект «Гюрза-М». Что мы знаем об украинских катерах, обстрелянных в Керченском проливе

В воскресенье 25 ноября российские пограничники применили оружие против корабельной группы ВМС Украины в Керченском проливе. Украина заявила, что российские катера захватили три корабля, Россия — что это провокация Киева. Этот инцидент стал боевым дебютом для новейших украинских бронированных катеров проекта «Гюрза-М» «Бердянск» и «Никополь». Что представляют из себя эти суда и как они появились в ВМС Украины, читайте на 42.TUT.BY.



Фото: facebook.com/pg/navy.mil.gov.ua

Охотник на контрабандистов

Проект речного бронекатера «Гюрза» появился, когда Узбекистану понадобились суда для модернизации материальной части Термезской речной флотилии пограничных войск. Доставшиеся в наследство от СССР катера выработали свой ресурс, а контролировать 156-километровую границу с Афганистаном по реке Амударья было необходимо, чтобы предотвратить перевозку наркотиков, контрабанду, незаконную миграцию.



Фото: facebook.com/pg/navy.mil.gov.ua

Проектирование катеров было доверено украинскому предприятию «Исследовательско-проектный центр кораблестроения», расположенному в Николаеве.

Украинские инженеры быстро справились с незамысловатым техническим заданием, спроектировав плоскодонный катер, который может уместиться в Ан-124 «Руслан» — это было необходимо для быстрой транспортировки судна.

«Гюрза» была оснащена башнями от БМП-2 и БТР-70, имела противопульное бронирование и водоизмещение всего 30 тонн. В качестве силовой установки использовались два дизельных мотора (морская версия танкового двигателя 6ТД, используемого на Т-80УД). Оба корабля для Узбекистана были сданы в 2004 году.

В рядах ВМСУ

Когда украинским морякам понадобились новые недорогие суда, снова вспомнили о «Гюрзе». Проект был реанимирован и модернизирован. Новинка полчила обозначение «Гюрза-М». Судно стало крупнее, изменилось вооружение и бортовое оборудование.



Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Экипаж катера по-прежнему насчитывал пять человек, автономность — пять суток, предусмотрено место для размещения морского десанта. Условия экипажа — комфортные, у командира имеется отдельная каюта, есть даже климат-контроль. Всего было построено шесть катеров проекта 58 155 «Гюрза-М».

Первые катера «Аккерман» и «Бердянск», заложенные еще 25 октября 2012 года, были спущены на воду только 11 ноября 2015 года. Однако уже тогда, в ходе испытаний и стрельб в феврале 2016 года, были выявлены многочисленные недоработки и неисправности в конструкции бронекатеров. Проблемы касались универсального управления огнем «Триада», который упрямо отказывался корректно работать. Со временем проблемы были частично устранены и катера приняли на вооружение.

Две пушки и даже ракеты

Вооружение катера — два боевых модуля БМ-5М.01 «Катран-М» производства ГП «Николаевский ремонтно-механический завод». Это боевые модули от бронетранспортера БТР-3Е, приспособленные для установки на бронекатер.



Фото: facebook.com/pg/navy.mil.gov.ua

Каждый модуль «Катран-М» включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет КТ, а также две ПТУР «Барьер» с лазерной системой наведения.

Хотя противотанковая ракета рассчитана на дальность до пяти км, в первую очередь она предназначена для сухопутных войск. Скорее всего, попасть в цель в море довольно сложно. Оператор «Барьера» должен постоянно удерживать маркер прицела на цели, чтобы ракета, наводимая по лазерному лучу, не прошла мимо. Проделать такую операцию можно только если сам катер и объект, по которому ведется огонь, неподвижны.

Пока не появилось ни одного видео, где демонстрируется стрельба ПТУР на ходу, зато ролик стрельбы из неподвижного положения в сети есть. Его как раз демонстрирует фирма-разработчик «Барьера».

Правда, стоячий катер — легкая мишень для противника, тем более, что защита катера — слабая. Его сталь-алюминиевая композитная броня защищает только от пуль калибра 7,62-мм.

Что пограничников хорошо, для моряков — плохо

Катера проекта «Гюрза-М» изначально создавались как пограничные: для охоты на контрабандистов, несения боевой вахты на реках и озерах. Защищенные от огня легкого стрелкового оружия, эти суда могут эффективно бороться с небольшими группами нарушителей границы, а их небольшая осадка позволяет действовать на мелководье.



Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Авторы блога Naval Analyses считают , что для действий в прибрежной зоне возможностей «Гюрзы-М» недостаточно. Катер не может выполнять боевые задачи при волнении моря уже в 4 балла. Также оружие может использоваться при волнении моря до 2 баллов.

У украинских катеров сравнительно невысокая скорость — 28 узлов. На такой скорости предельная дальность плавания составляет всего 216 морских миль (400 километров). Чтобы увеличить эту цифру до 400 миль, придется снизить скорость до 11 узлов.