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Проект «Гюрза-М». Что мы знаем об украинских катерах, обстрелянных в Керченском проливе
В воскресенье 25 ноября российские пограничники
Охотник на контрабандистов
Проект речного бронекатера «Гюрза» появился, когда Узбекистану
Проектирование катеров было доверено украинскому предприятию «Исследовательско-проектный центр кораблестроения», расположенному в Николаеве.
Украинские инженеры быстро справились с незамысловатым техническим заданием, спроектировав плоскодонный катер, который может уместиться в Ан-124 «Руслан» — это было необходимо для быстрой транспортировки судна.
«Гюрза» была оснащена башнями от БМП-2 и БТР-70, имела противопульное бронирование и водоизмещение всего 30 тонн. В качестве силовой установки использовались два дизельных мотора (морская версия танкового двигателя 6ТД, используемого на Т-80УД). Оба корабля для Узбекистана были сданы в 2004 году.
В рядах ВМСУ
Когда украинским морякам понадобились новые недорогие суда, снова вспомнили о «Гюрзе». Проект был реанимирован и модернизирован. Новинка полчила обозначение «Гюрза-М». Судно стало крупнее, изменилось вооружение и бортовое оборудование.
Экипаж катера по-прежнему насчитывал пять человек, автономность — пять суток, предусмотрено место для размещения морского десанта. Условия экипажа — комфортные, у командира имеется отдельная каюта, есть даже климат-контроль. Всего было построено шесть катеров проекта 58 155 «Гюрза-М».
Первые катера «Аккерман» и «Бердянск», заложенные еще 25 октября 2012 года, были спущены на воду только 11 ноября 2015 года. Однако уже тогда, в ходе испытаний и стрельб в феврале 2016 года, были
Две пушки и даже ракеты
Вооружение катера — два боевых модуля БМ-5М.01 «Катран-М» производства ГП «Николаевский ремонтно-механический завод». Это боевые модули от бронетранспортера БТР-3Е, приспособленные для установки на бронекатер.
Каждый модуль «Катран-М» включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет КТ, а также две ПТУР «Барьер» с лазерной системой наведения.
Хотя противотанковая ракета рассчитана на дальность до пяти км, в первую очередь она предназначена для сухопутных войск. Скорее всего, попасть в цель в море довольно сложно. Оператор «Барьера» должен постоянно удерживать маркер прицела на цели, чтобы ракета, наводимая по лазерному лучу, не прошла мимо. Проделать такую операцию можно только если сам катер и объект, по которому ведется огонь, неподвижны.
Пока не появилось ни одного видео, где демонстрируется стрельба ПТУР на ходу, зато
Правда, стоячий катер — легкая мишень для противника, тем более, что защита катера — слабая. Его сталь-алюминиевая композитная броня защищает только от пуль калибра 7,62-мм.
Что пограничников хорошо, для моряков — плохо
Катера проекта «Гюрза-М» изначально создавались как пограничные: для охоты на контрабандистов, несения боевой вахты на реках и озерах. Защищенные от огня легкого стрелкового оружия, эти суда могут эффективно бороться с небольшими группами нарушителей границы, а их небольшая осадка позволяет действовать на мелководье.
Авторы блога Naval Analyses
У украинских катеров сравнительно невысокая скорость — 28 узлов. На такой скорости предельная дальность плавания составляет всего 216 морских миль (400 километров). Чтобы увеличить эту цифру до 400 миль, придется снизить скорость до 11 узлов.
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Катера проекта «Гюрза-М» изначально создавались как пограничные: для охоты на контрабандистов, несения боевой вахты на реках и озерах.
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