Живший на 53 доллара в месяц российский депутат завершил свой эксперимент

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил собственный эксперимент, согласно которому он питался на 3,5 тысячи рублей (около 112 белорусских рублей) в месяц. По словам Бондаренко, он чувствует себя хорошо и при этом у него еще осталось немного продуктов, пишет ТАСС .



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Бондаренко принял решение попробовать питаться на 3,5 тысячи рублей — это примерная стоимость продуктовой корзины в регионе, после инцидента с областным министром занятости, труда и миграции Натальей Соколовой. Она была уволена из-за высказываний о том, что нужно покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум — 7,99 тысячи российских рублей (около 256 белорусских рублей). Видео с рекомендациями Соколовой появилось на видеохостинге YouTube, в нем она утверждала, что «возможно прожить на прожиточный минимум» — «макарошки все время стоят одинаково». На видео она общалась с Бондаренко.

«Мой эксперимент начался 23 октября, 22 ноября был последний день эксперимента, итого я был на „диете“ 31 день. Самочувствие у меня хорошее», — сказал депутат.

Он добавил, что у него еще остались продукты, в частности «немного супа, который готовил впрок, и гречка». В основном весь месяц Бондаренко питался крупами, овощами и курицей.

«Самое сложное для меня было отказаться от сладостей — шоколада, конфет, выпечки, но позволить их себе я просто не мог», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что за две недели Бондаренко похудел на 6 кг. Теперь он планирует контрольное взвешивание, а также посещение врача, который оценит состояние его здоровья.