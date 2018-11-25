В Ленино прошел сельский сход, одной из тем которого стала профилактика пожаров и гибели на них людей. С жителями агрогородка встретились представители РОЧС, РУВД, «Коммунальника», «Горгаза», руководства района и духовенства. Среди гостей был начальник Могилевского областного УМЧС полковник Андрей Прожогин.

Участники схода акцентировали внимание на недопустимости оставления малолетних детей без присмотра. Наступает зима и потому присутствующим также напомнили правила поведения на водоемах в этот период.









































































Фото Михаила ЛЕВЦОВА