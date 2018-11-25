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У Александры Добрусевой из Горецкого педколледжа большие планы на будущее

26.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горецком педагогическом колледже  получают знания 280 учащихся. Учащаяся 4 курса по специальности начальное отделение со специализацией иностранный язык Александра Добрусева удостоена премии Горецкого райисполкома. Как отметил директор педколледжа Сергей Пенчанский, кандидатуры выбирались тщательно и утверждались специальной комиссией. И Александра — одна из лучших учащихся — безусловно, достойна такого поощрения.

 

У Александры Добрусевой из Горецкого педколледжа большие планы на будущее

 

Журналисты приехали в  Ленино в середине дня, уроки еще шли. Попросили вызвать Александру. Когда узнали, что в ее группе идет самостоятельная работа, предложили беседу немного отложить. На это девушка спокойно ответила: «Не стоит. Уже сдала работу». Причем до конца урока оставалось еще 15 минут. Это бесспорное подтверждение тому, что если выучил тему по любому предмету, то контрольные даются с легкостью.

 

«Сертификат на получение премии от райисполкома присудили за успехи в учебе, активное участие в жизни колледжа. У меня 9,1 средний балл по предметам, — рассказывает Александра.

 

— Считаю, что способности к учебе есть у каждого человека. Только кому-то она дается легче, кому-то нужно приложить больше усилий. Но ведь, как гласит народная мудрость, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Нужно направлять свои силы на то, что может принести тебе пользу.

Например, стремление к учебе, занятиям спортом, приверженности здоровому образу жизни и активному участию в общественных делах. Я состою в профсоюзной организации коллежда и в волонтерском отряде «Доброе сердце», к тому же являюсь старостой общежития.

В этом году заканчиваю колледж, получу диплом. Как и у всех, будет распределение. Однако планы у меня грандиозные.

 

Вначале хочу поступить в столичный вуз, чтобы получить высшее образование по своей основной специальнос­ти. Очно или заочно — время покажет. А потом уже можно и в иняз документы подавать.

Родом Александра из агрогородка  Костюшковичи Кричевского района. По словам девушки, родители очень радуются ее успехам. Даже специальный уголок отвели для наград и дипломов дочери. Гордостью наполняются сердца, когда из колледжа приходят письма-благодарнос­ти к Новому году, ко Дню матери.

Кстати, Горецкий педколледж Александра выбрала неслучайно. 30 лет назад ее мама закончила это учебное заведение. Девушка с маленьких лет не раз увлеченно слушала рассказы мамы об интересных случаях, счастливых и веселых годах, проведенных в училище. В начальных классах, придя домой после школы, усаживала кукол и вела свой урок.

К слову, практики общения с детьми у Александры немало. Ее родители 12 лет назад приняли решение создать детский дом семейного типа. За это время чета Добрусевых уже выпус­тила 5 детей, сегодня проживают шестеро. Александра со старшим братом Игорем всегда помогали и сейчас поддерживают родителей. По словам девушки, все они — дружная большая семья.

«Каждый год со второго курса по плану у нас практика в школах. Сначала вели только классные часы, потом уже все уроки, в том числе и инос­транный язык. После практики я убедилась в том, что выбрала правильную профессию. Она мне по душе, — говорит Александра. — Думаю, что с обязанностями учителя начальных классов справлюсь. Главное — привить детям любовь к учебе, заинтересовать в получении новых знаний, поставить перед ними важные цели, направить в правильное русло. Буду делать все, чтобы стать достойным учителем и быть ближе к детям».

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 

 
 
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  В Горецком педагогическом колледже  получают знания 280 учащихся. Учащаяся 4 курса по специальности начальное отделение со специализацией иностранный язык...
 
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