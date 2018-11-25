Ученые сообщили о рождении первых детей с искусственно измененной ДНК

Ученый из Китая Хэ Цзянькуй утверждает, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами — двух девочек близнецов. По его словам, ДНК новорожденных подверглось изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR), сообщило ТАСС со ссылкой на Associated Press .



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«Суть модификации заключается в том, чтобы придать организму невосприимчивость к вирусу ВИЧ, — объяснил Хэ Цзянькуй. — Подобная мутация естественно встречается среди людей, но очень редка».

Ученый заявляет, что «чувствует ответственность за этот эксперимент, и проводил его не только для того, чтобы быть первым в этой области, но и чтобы проложить путь таким исследованиям».

Исследования показали, что только у одной из девочек обе копии нужного гена были изменены, у второй же изменена только одна копия, то есть она не получила иммунитет к ВИЧ.

Первая реакция ученых на утверждения Хэ Цзянькуя оказалась неоднозначной. Многие из них заявили, что проведение таких экспериментов преждевременно, опасно и является нарушением врачебной этики.