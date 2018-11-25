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Шапка из лисы и селфи в ванной. Как выглядели первые фото белорусских селебрити в Instagram
Instagram стал набирать популярность в Беларуси в 2012 году, по крайней мере именно тогда многие из нас стали загружали в соцсеть первые снимки. Селебрити — не исключение. AFISHA.TUT.BY пролистала аккаунты некоторых популярных сейчас белорусов и показывает, какими фото они делились до того, как стали широко известны. Для наглядности мы также добавили снимки, которые они публикуют сейчас.
Макс Корж
У Макса Коржа сейчас 1,4 миллиона подписчиков в инстаграме, где он в том числе постит фотографии с концертов на больших площадках и снимки с гастролей по Америке и Канаде, но так было не всегда. Самый старый снимок в аккаунте музыканта Коржа сохранился с ноября 2012 года — тогда к нему только начала приходить известность. Первое фото, которое сохранилось, Максим загрузил как раз накануне своего 24-летия (напомним, недавно ему
Что постит сейчас:
Что постил раньше:
Екатерина Иванчикова (IOWA)
На ноябрь 2018 в аккаунте Екатерины Иванчиковой больше трех тысяч записей. А вот свой первый снимок (который сохранился до сегодня) певица запостила в декабре 2012 года. Один из первых снимков Иванчиковой в Instagram — новогодний коллаж. Еще один из старых снимков — фото девушки в платье без плеч и с венком в волосах. Он, конечно, очень отличается по качеству от того, что Катя публикует в аккаунте сегодня, но и на нем без труда можно узнать девушку из города Чаусы.
Что постит сейчас:
Что постила раньше:
Олег Савченко (ЛСП)
Если сейчас Олег Савченко чаще постит фотографии с концертов и клипы, то в 2012 у него было много времени на селфи. Одна из первых таких фотографий — в кепке, очках и с жестом «коза» на фоне шкафа. Не обошлось пять лет назад без нежных фото с девушкой (сейчас то он избегает личных фото в соцсетях), а еще у Олега есть фото в зеркале, сделанное на телефон, который вдвое меньше ладони музыканта.
Что постит сейчас:
Что постил раньше:
Александра Бортич
У актрисы главной роли фильма «Я худею» и нашей землячки Александры Бортич Instagram начинается с публикации от октября 2013 года. Среди других снимков тех времен есть и портреты Александры: вот она грустными глазами смотрит в кадр, вот странным способом ухватилась за поручни в метро, а вот подставляет щеку для поцелуя. За 5 лет качество снимков заметно изменилось в лучшую сторону, но прежний задор на фотографиях остался.
Что постит сейчас:
Что постила раньше:
Слава Комиссаренко
Сейчас самый известный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко анонсирует в своем Instagram новые выпуски Stand Up и дает ссылки на покупку билетов на свои выступления, а вот пять лет назад он публиковал немного другой контент. Среди первых селфи комика, например, есть фото с отдыха и снимок в роскошной лисьей шапке.
Что постит сейчас:
Что постил раньше:
Екатерина Коба
Что постит белорусская Барби, телеведущая и модель Катя Коба с почти 600 тысячами подписчиков? Конечно, фотографии с профессиональных фотосессий и любительские кадры красивой жизни. А что она публиковала в 2012 году? На одном из первых сохравнившихся по сей день снимках девушка с букетом розовых роз в руках, а еще в числе первых фото — селфи, в том числе в автомобиле. Одно можно сказать точно: букеты со временем стали пышнее.
Что постит сейчас:
Что постила раньше:
Иван Усович
Ваня Усович добавил первое фото в Instagram — в августе 2014 года. Фотография, которая и сегодня висит в ленте стенда-комика, — это селфи, которое Ваня загадочно подписал «На то она и первая…». Судя по всему, к этой социальной сети комик из Мядела равнодушен: у него всего 119 публикаций, в то время как у других белорусов из этий подборки снимков в аккаунте сохранилось не одна тысяча.
Что постит сейчас:
Что постил раньше:
Мелитина Станюта
Гимнастка, а ныне еще и светская львица Мелитина Станюта и сейчас не чурается шпагата на фотографиях. Только теперь фотографии она не загоняет в предложенные социальной сетью рамки и не добавляет черные подложки под фото.
Что постит сейчас:
Что постила раньше:
Герман Титов
Что постит сейчас:
Что постил раньше:
Дарья Жук
Режиссер нашумевшего в этом году белорусского фильма «Хрусталь» Дарья Жук тоже есть в этой соцсети. Но меркам аккаунтов селебрети подписчиков у нее не так много, а вот фотографий — достаточно. Если сейчас она то и дело постит фото с фестивальных премьер и сообщает новости об очередных наградах «Хрусталя», то в 2013-м контент был другим: селфи у воды и непринужденное фото за бокалом.
Что постит сейчас:
Что постила раньше:
А какие фото вы публиковали в 2013? Пишите в комментариях.
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Мы пролистали аккаунты некоторых популярных сейчас белорусов и показываем, какими фото они делились до того, как стали широко известны.
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