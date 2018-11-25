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Какие услуги ЖКХ подорожают в 2019 году и сколько белорусы будут возмещать за коммуналку

26.11.2018 12:01 — Разное | Tut.by  
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Государство поэтапно повышает стоимость услуг ЖКХ.  Власти планируют, что в следующем году население будет возмещать около 83% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, субсидируемых государством, пишут naviny.by.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Главный двигатель инфляции

Цены на потребительском рынке в январе-октябре выросли на 4,2%, однако увеличиваются они в этом году совсем не равномерно. Так, цены на товары выросли на 3,4%, а на платные услуги для населения — на 6,9%. При этом жилищно-коммунальные услуги с начала года подорожали весьма заметно — на 11%.

Тарифы на услуги водоснабжения с начала года выросли на 21,4%, вывоз мусора подорожал на 15,4%, электроснабжение — на 11,1%, техническое обслуживание жилых помещений — на 9,5%, газоснабжение — на 7,3%.

Как видно, рост тарифов на все жилищно-коммунальные услуги существенно опередил инфляцию. В 2019 году эта тенденция с высокой вероятностью продолжится. Все дело в том, что на государственном уровне запланировано дальнейшее увеличения уровня возмещения населением затрат на оказание услуг ЖКХ.

Если в конце 2017-го население возмещало 69,7% таких затрат, то по итогам 2018-го, предполагают власти, удастся увеличить этот показатель до 76,3%. А в 2019 году, как записано в проекте официального прогноза, уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг вырастет до 82,9%.

Рост стоимости услуг ЖКХ привязан, как известно, к доллару. Предполагается, что жировка для жильцов типовой двухкомнатной квартиры (площадью 48 квадратных метров) потяжелеет в 2019 году примерно на 5 долларов. Дорожать будут те услуги ЖКХ, стоимость которых население оплачивает не полностью.

В частности, по информации БелаПАН, планируется увеличение тарифа на тепловую энергию в межотопительный период. Предполагается, что уровень возмещения населением затрат на оказание услуг, связанных с теплоснабжением, вырастет с 42,5% в 2018 году до 44,7% в 2019-м.


В связи с увеличением тарифов ожидается, что в 2019-м население будет полностью возмещать затраты, связанные с энергоснабжением жилых домов (по итогам 2017-го уровень возмещения составлял 85,4%, по итогам 2018-го ожидается на уровне 88,2%).

Также планируется повысить уровень возмещения услуг по газоснабжению жилых домов. В 2017-м население покрывало лишь 40,9% затрат. Ожидается, что по итогам 2018-го этот показатель вырастет до 43,8%, а по итогам 2019-го достигнет 51%.

Такие ориентиры предусматривает проект официального прогноза социально-экономического развития на 2019 год.

Ударим жировкой по «тунеядцам»

Впрочем, отдельным категориям гражданам все услуги ЖКХ уже в будущем году придется оплачивать по полной программе. Речь о идет о так называемых тунеядцах. В регионах местными органами власти созданы специальные комиссии, которые должны выявлять лиц, не занятых в экономике, и заставлять их полностью оплачивать услуги ЖКХ.

Регламент деятельности комиссии по координации работы по содействию занятости населения предусматривает, что комиссия формирует список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по полной стоимости. После этого черный список утверждает райисполком, и затем организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за услуги ЖКХ, выставляют счета тунеядцам

С учетом того, что услуги по газо- и теплоснабжению жилых домов население сейчас полностью не оплачивает, можно ожидать, что для тунеядцев жировка серьезно потяжелеет в 2019 году.

Однако экономисты сомневаются в том, что такого рода санкции в отношении лиц, не занятых в экономике, принесут серьезный положительный результат.

«В списки „тунеядцев“ могут попасть люди, которые не могут найти достойную работу. Отличить этих граждан от лиц, которые не хотят работать, будет сложно. Возникает и другая проблема: если человек нигде не работал, то откуда у него деньги оплачивать „жировку“ по повышенным тарифам?» — задается вопросом экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович:

По его мнению, карательные мероприятия в отношении лиц, не занятых в экономике, вряд ли дадут большой положительный эффект.

«Сбор, анализ, постоянное обновление информации о тунеядцах — процесс весьма трудоемкий. Поскольку „кнут“ получился трудозатратный, вряд ли польза от его использования будет превосходить очевидные расходы», - предполагает Шиманович.

Карательные меры в отношении лиц, не занятых в экономике, эксперты предлагают заменить на стимулирующие.

«В регионах нужно создавать образовательные центры, которые бы предоставляли людям современные знания, рассказывали им, как создавать свое дело, и готовили их к рынку труда», — считает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

По его мнению, принудительные меры в отношении лиц, не занятых в экономике, могут принести больше вреда, чем пользы для государства.

«Люди в регионах зачастую не работают из-за того, что не видят достойной работы. Поэтому насильно их работать вряд ли заставишь, а социальную напряженность шаги против „тунеядцев“ породить могут, так как повышенные тарифы на услуги ЖКХ в ряде случаев лягут тяжелым бременем на семейные бюджеты», — предполагает экономист.

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Теги: Минск
 
 
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Власти планируют, что в следующем году население будет возмещать около 83% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, субсидируемых государством
 
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