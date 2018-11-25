Завершено расследование дела о захвате заложника в Заславле

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о захвате заложника в Заславле, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В отделении банка в Заславле 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. Во время спецоперации по освобождению заложницы подозреваемый был ликвидирован.

В тот день девушка по требованию отца пришла в банк переоформить на себя взятый им кредит. В момент подписания документов он в состоянии алкогольного опьянения приставил к шее дочери нож, требуя, чтобы она прекратила общение со своим молодым человеком. Захватив потерпевшую, он причинил ей 15 ссадин на шее и 6 ран на пальцах рук.

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