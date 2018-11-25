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Столинский РОЧС проводит мониторинги взрывопожароопасных объектов

26.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Столинский РОЧС проводит мониторинги взрывопожароопасных объектов
Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а также выполнения указания Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проведены повторные мониторинги автозаправочных станций (далее АЗС) ОАО «Теребежов АГРО», «Райагросервис», КСУП «Ворони», КСУП «Рухчанский», КСУП «Дубайский», ОАО «Полесье ОБМ», ОАО «Лядецкий», СПК «Федорский», КСУП «Стуга», КСУП «АгроГлинка». При проведении повторных мониторингов проверялась степень выполнения ранее врученных рекомендаций по устранению нарушений правил пожарной безопасности.

При повторном мониторинге автозаправочных станций ОАО «Теребежов АГРО», ОАО «Столинрайагросервис», КСУП «Ворони», КСУП «Рухчанский», КСУП «Дубайский», ОАО «Полесье ОБМ», ОАО «Лядецкий» установлены факты невыполнения ранее врученных рекомендаций, основные нарушения:

  • Не обеспечено наличие на АЗС полного комплекта требуемой документации;
  • Отсутствует обвалование (ограждение) для используемых резервуаров;
  • Не обеспечено наличие на АЗС требуемого количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
  • АЗС не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации;

За невыполнение ранее врученных рекомендаций рассматривается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.

Работниками Столинского РОЧС при проведении повторного мониторинга АЗС СПК «Федорский», КСУП «Стуга», КСУП «АгроГлинка»,  отмечено, что все общие нарушения правил пожарной безопасности отражённые в ранее выданных рекомендациях руководителем субъекта были устранены.

 

 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а также выполнения указания...
 
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