Всемирно известный режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет

Итальянский режиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи умер на 78-м году жизни, сообщает в понедельник итальянская газета "Репубблика".

Причина его смерти не уточняется.





Наиболее известные произведения Б.Бертолуччи - фильмы "Конформист" 1970 года и "Последнее танго в Париже" 1972 года. Режиссер являлся двукратным обладателем премии "Оскар". В частности, награду он получил в 1978 году за написание и постановку сценария к историко-биографическому фильму "Последний император".

В 2011 году на Каннском фестивале Б.Бертолуччи вручили награду за вклад в киноискусство.