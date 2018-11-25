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Всемирно известный режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет

26.11.2018 11:49 — Разное | Интерфакс  
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Итальянский режиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи умер на 78-м году жизни, сообщает в понедельник итальянская газета "Репубблика".

Причина его смерти не уточняется.

Всемирно известный режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет

Наиболее известные произведения Б.Бертолуччи - фильмы "Конформист" 1970 года и "Последнее танго в Париже" 1972 года. Режиссер являлся двукратным обладателем премии "Оскар". В частности, награду он получил в 1978 году за написание и постановку сценария к историко-биографическому фильму "Последний император".

В 2011 году на Каннском фестивале Б.Бертолуччи вручили награду за вклад в киноискусство.

 
 
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Итальянский режиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи умер на 78-м году жизни, сообщает в понедельник итальянская газета "Репубблика". Причина его смерти не...
 
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