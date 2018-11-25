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Лукашенко обеспокоен замедлением белорусской экономики, требует от правительства восстановления роста

26.11.2018 11:43 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко констатирует замедление темпов роста национальной экономики в условиях геополитической нестабильности и требует от правительства мер по восстановлению экономического роста.

"Очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли вниз и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать  - неприемлемо", - заявил А.Лукашенко, принимая с докладом руководство правительства, которое внесло на рассмотрение президента проект прогноза развития экономики в 2019 году.

Президента цитирует его пресс-служба.

А.Лукашенко констатировал, что сохраняющаяся позитивная динамика белорусской экономики обусловлена цикличностью. "Ни у кого не должно возникать иллюзии успеха. Ведь хорошие показатели демонстрируют многие страны региона. А значит, мы лишь своевременно пользуемся возможностями очередной волны циклического, конъюнктурного роста. Но он не бесконечен", - сказал президент.

А. Лукашенко подчеркнул, что при подготовке макропрогноза на перспективу необходимо учитывать сложные геополитические условия в регионе. "Рассматривать прогнозные документы нужно еще шире. Наше благополучие зависит в том числе и от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало", - сказал глава государства.

 По его словам, "санкционные режимы, геополитическая нестабильность, торговые войны - это уже новая "нормальность".

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе совещания заявил, что правительство работает над сохранением в текущем году темпов роста ВВП на уровне прогнозных 3,5%. Между тем, премьер подчеркивает негативное влияние на динамику роста экономики неурожая в текущем году и возможное снижение темпов роста валового регионального продукта в отдельных регионах.

"По итогам года правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%. Однако некоторые области не подтверждают выполнение прогноза по валовому региональному продукту. Действительно, компенсировать снижение производства сельхозпродукции и наверстать это отставание непросто. Мы вместе с облисполкомами работаем над этой задачей", - сказал С.Румас.

"В границах прогноза по валовому региональному продукту находятся три региона - Минск, Витебская и Гродненская область. Ниже прогноза, но выше уровня прошлого года идут другие области", - отметил премьер-министр.

Ранее министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой сообщал, что в официальном проекте прогноза на 2019 год предусмотрены высокие темпы роста как экономики в целом, так и инвестиций в частности. Так, внесённый на утверждение президенту целевой прогноз предусматривает рост ВВП в следующем году на 4%, инвестиций в основной капитал на 9%. Прирост объемов промпроизводства предусмотрен на уровне 6%, сельхозпроизводства - 3,5%. Среднюю зарплату в 2020 году планируется увеличить до Br1025 при инфляции в пределах 5%.

По данным Белстата, ВВП Беларуси в январе-октябре 2018 года вырос на 3,5%.

Темп роста ВВП в текущем году постепенно замедляется: 5,1% в первом квартале, 4,8% в январе-апреле, 4,7% в январе-мае, 4,5% в январе-июне, 4,4% в январе-июле. По итогам января-сентября прирост ВВП составлял 3,7%.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%. Минэкономики оценивает рост ВВП в текущем году на уровне 3,7%.

По оценке последней миссии МВФ, рост ВВП Беларуси в 2018 году составит 3,5-3,7%. Обновленная версия базового прогноза МВФ по республике на 2019 год предусматривает замедление темпов роста ВВП до 2,5% (ранее фонд ожидал роста экономики Беларуси на 3,1% в 2019 году - ИФ). В числе сдерживающих рост факторов МВФ отмечает высокую зависимость Беларуси от дисконтов и трансфертов из России, высокий уровень долларизации экономики и значительный размер внешнего госдолга, который рос в течение последних 10 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко констатирует замедление темпов роста национальной экономики в условиях геополитической нестабильности и требует от...
 
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