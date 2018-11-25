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Карлос Гон рассчитывал получить около $71 млн после выхода на пенсию - ТВ

26.11.2018 11:34 — Разное | Интерфакс  
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Бывший глава Renault и Nissan Карлос Гон, арестованный на прошлой неделе в Японии, рассчитывал после выхода на пенсию получить порядка 8 млрд иен ($71 млн), сообщил в субботу японский телеканал NHK.

По данным прокуратуры, общая сумма незадекларированных К.Гоном доходов может достигать 8 млрд иен за восьмилетний период.

Согласно информации источников канала, до 2010 года он получал в год порядка 2 млрд иен (около $18 млн), однако затем японский закон обязал зарегистрированные на бирже компании раскрывать высокие доходы руководства.

С 2010 года К.Гон декларировал только 1 млрд иен из 2 млрд иен в год, опасаясь, что вся сумма может вызвать критику. Остальные средства он рассчитывал получить после выхода на пенсию в качестве бонусов к выходному пособию и по контрактам за консультативные услуги.

К.Гон обвиняется в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan. По данным японских СМИ, прокуратура Токио также заинтересовалась недвижимостью в Ливане и Бразилии, которая была приобретена на имя бизнесмена на деньги Nissan.

Между тем экс-глава Renault и Nissan К.Гон отрицает, что он умышленно скрывал свои доходы, сообщил в воскресенье телеканал канал NHK со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, К.Гон заявил следователям, что у него не было намерений фальсифицировать свои финансовые документы.

К.Гон занимал руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на информированные источники, что руководство Nissan может использовать ситуацию для пересмотра условий альянса с Renault. Выручка Nissan примерно на 60% превышает продажи Renault, однако у французской компании больше полномочий в рамках альянса, пишет FT.

 
 
Ссылка на источник 21
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Бывший глава Renault и Nissan Карлос Гон, арестованный на прошлой неделе в Японии, рассчитывал после выхода на пенсию получить порядка 8 млрд иен ($71 млн), сообщил в субботу...
 
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