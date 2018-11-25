Королевы моря.Трофейные щуки стали на Гродненщине рядовым явлением

Образовавшееся после строительства Гродненской ГЭС водохранилище в последние годы радует трофейной рыбой. В уловах неизменно присутствуют сомы, сазаны, щуки, судаки, жерехи, лещи и прочие крупные подводные обитатели. При этом ловятся они на самые разные виды оснасток. Даже воскрес из небытия и буквально переживает второе рождение дедовский метод охоты на сома с квоком. Соответственно любой рыболов-любитель может рассчитывать на поимку рыбы мечты.



Фото: АиФ / Сергей Шершеневич

Нельзя не отметить и тот факт, что размеры многих вылавливаемых рыб соответствуют эталонным рыбацким меркам. В этом вопросе всегда ориентируюсь на таблицу рекордов времен СССР. Планки ее шкалы крайне высоки, ибо в той огромной стране «не мелочились». Однако даже при подобном сравнении сегодняшние рыбы гродненского «моря» запросто бьют многие рекорды.

Крупная щука – не простая наука

Что касается королевы всех рыб – щуки, то поимкой пятнистых хищниц весом от 14 кг и выше могут похвастать единицы. Именно такой вес является общепризнанным в ряде стран мира для отнесения щук к гигантам. Зато радует тот факт, что теперь на Гродненщине даже «пятерки» перестали восприниматься как редкостная удача. Значит при разумном подходе завтра способно быть лучше, чем вчера.

Нынешняя осень оставила двоякое впечатление. Учитывая ее поздний приход, закономерны происходящие на водных объектах изменения. С одной стороны, огорчило отсутствие системного для этой поры года клева хищных рыб. С другой, трофейные экземпляры все же регулярно «влетают». Как говорится, редко, но метко. Вот несколько последних наглядных примеров.

Сразу две крупные щуки пойманы во время клубного соревнования, проводимого старейшей в республике Гродненской областной общественной организацией любителей спиннинга и нахлыста (ГОООЛСН). Название первенство носило пророческое – «Последний шанс». В полной мере его использовали именитый отечественный спортсмен-спиннингист Виктор Кравец и молодой парень Артем Федкевич. Щука первого завесила 11 кг, второго – 9 кг.



Фото: АиФ / Сергей Шершеневич

Примечательно, что буквально на следующий день после памятной рыбалки Кравец с той же самой клевой точки едва не поднял еще одну крупную щуку. Но и это не все. Спустя сутки хозяйку акватории все-таки выволок его знакомый. По-видимому, щука весом 7 кг дожидалась именно его.



Фото: АиФ / Сергей Шершеневич

Знаковой стала рыбалка для одного гродненца Игоря Сандуленко. Его трофейная щука сдвинула стрелку весов на отметку «8». Гроссмейстерский результат, лишний раз подтверждающий высокий уровень мастерства маститого спиннингиста.

А вот для жителя города над Неманом Владимира Скрипченко очередной выезд на водохранилище ознаменовался личным рекордом в ловле щук. Ему удалось обуздать зубастую хищницу весом 8,5 кг.

Не лишне добавить, что весь указанный выше квартет поймал щук с лодок, используя силиконовые приманки. При этом характеристики точек ловли разительно отличались друг от друга.

Ну и завершая рассказ о трофейных щуках, пойманных на водохранилище нынешней осенью, приведу результат гродненца Святослава Трегубова. Свою красавицу весом 8,2 кг он вытянул не на спиннинг. Зубастая бестия польстилась карасиком на крючке дрейфующего по воде кружка. Причем оказалась единственной щукой, клюнувшей в тот счастливый для рыбака день.

Вместо постскриптума

Невзирая на календарь, по мнению большинства рыболовов настоящая щучья осень еще только приходит и непременно захватит часть зимы. Посему они свято верят, что щук своей мечты обязательно успеют поймать. Ведь последний шанс еще не использован.

Сергей Шершеневич, фото автора