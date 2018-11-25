ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко упрекнул правительство в беспринципности в выполнении поручений

26.11.2018 12:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко упрекнул правительство в беспринципности в выполнении поручений

Президент Беларуси поинтересовался у премьер-министра, какие точки роста правительство видит на 2019 год и какие задачи ставит по обеспечению устойчивого экономического роста.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушивал доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год. 

Александр Лукашенко напомнил, что оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половину мирового ВВП, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса.

В связи с этим он поинтересовался, какие точки роста правительство видит на 2019 год, а также на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее 100 млрд долларов, ведь, как напомнил президент, такая амбициозная задача ставилась в перспективе.

Глава государства также напомнил  о ряде сдерживающих факторов, в частности, о вопросах несбалансированности текущего счета платежного баланса, а также о серьезной зависимости экспорта от одного рынка. 

«По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами», - заметил Александр Лукашенко. 

Он также обратил внимание на остановку работы по созданию лучших условий для инвестиций. По мнению президента, она тонет в общих рассуждениях и бюрократии, а на практике ничего серьезного не предложено.

У руководства Национального банка Александр Лукашенко поинтересовался, какие планируется принимать меры для стимулирования экономического роста в 2019 году.

«Чем будете нивелировать внешние риски и как поддерживать низкую инфляцию? - спросил он. - Отдельно остановитесь на том, какие видите пути изменения структуры золотовалютных резервов и увеличения доли недолговых средств». 

Президент подчеркнул, что его удивляет унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность в выполнении поручений главы государства.

«Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко», - пояснил Александр Лукашенко. 

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поинтересовался у премьер-министра, какие точки роста правительство видит на 2019 год и какие задачи ставит по обеспечению устойчивого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный таксист врезался во внедорожник в Витебске: пострадал пассажир такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика