Лукашенко упрекнул правительство в беспринципности в выполнении поручений





Президент Беларуси поинтересовался у премьер-министра, какие точки роста правительство видит на 2019 год и какие задачи ставит по обеспечению устойчивого экономического роста.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушивал доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.

Александр Лукашенко напомнил, что оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половину мирового ВВП, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса.

В связи с этим он поинтересовался, какие точки роста правительство видит на 2019 год, а также на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее 100 млрд долларов, ведь, как напомнил президент, такая амбициозная задача ставилась в перспективе.

Глава государства также напомнил о ряде сдерживающих факторов, в частности, о вопросах несбалансированности текущего счета платежного баланса, а также о серьезной зависимости экспорта от одного рынка.

«По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами», - заметил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание на остановку работы по созданию лучших условий для инвестиций. По мнению президента, она тонет в общих рассуждениях и бюрократии, а на практике ничего серьезного не предложено.



У руководства Национального банка Александр Лукашенко поинтересовался, какие планируется принимать меры для стимулирования экономического роста в 2019 году.

«Чем будете нивелировать внешние риски и как поддерживать низкую инфляцию? - спросил он. - Отдельно остановитесь на том, какие видите пути изменения структуры золотовалютных резервов и увеличения доли недолговых средств».

Президент подчеркнул, что его удивляет унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность в выполнении поручений главы государства.

«Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко», - пояснил Александр Лукашенко.