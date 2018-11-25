Apple уступила Microsoft звание самой дорогой компании в мире





Корпорация Microsoft опередила Apple и стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации

Корпорация Microsoft оставила позади по рыночной капитализации компанию Apple и стала самой дорогой американской организацией. Стоимость основанной Биллом Гейтсом компании сейчас оценивают в 753 миллиарда долларов, в то время как стоимость яблочного гиганта — в 746,8 миллиарда долларов, пишет life.ru .

Тройку самых дорогих американских организаций замкнула Amazon с показателем в 736,8 миллиарда долларов. Родительский холдинг компании Google — Alphabet — оценён в 725,5 миллиарда долларов.

Напомним, в 2018 году рыночная капитализация Apple достигла рекордного показателя в триллион долларов. Однако после череды неудач, включая старт iPhone XS и iPhone XR, стоимость корпорации упала до 746 млрд долларов.