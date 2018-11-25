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Шутят юные спасатели Кировщины

26.11.2018 — Разное | Кировец  
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Шутят юные спасатели Кировщины

20 ноября в г.Осиповичи состоялся зональный этап турнира КВН «Юные спасатели шутят» среди отделений БМООСП. Пошутить и поиграть собрались команды из пяти районов: Осиповичского, Кличевского, Бобруйского, Глусского и Кировского. Об этом рассказала педагог-организатор СШ №2 им. К.П.Орловского Ольга Щемелева.

Наш район представляла команда «БЭМС»  Средней школы № 2 г.Кировска имени К.П.Орловского. Тематика турнира: пропаганда основ безопасности жизнедеятельности, правила поведения в чрезвычайных ситуациях, деятельность БМООСП. Команды представляли себя в конкурсе «Фристайл» и «Музыкальное домашнее задание».

На сцене юные КВНщики шутили, танцевали, исполняли музыкальные номера и даже импровизировали. Зал был переполнен, царила атмосфера веселья и жизнерадостности. Жюри оценило достойную подготовку всех команд, а победителя назовут, как только «отшутят» все команды области.

Конечно, победит сильнейший, но наши ребята получили опыт и увезли с собой с конкурса бурю эмоций и позитива.

 

 
 
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20 ноября в г.Осиповичи состоялся зональный этап турнира КВН «Юные спасатели шутят» среди отделений БМООСП. Пошутить и поиграть собрались команды из пяти...
 
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