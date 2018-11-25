Поделитесь с друзьями











29 ноября в ОАО «Несвижские Островки» по адресу: аг. Островки, пер. Первомайский, 2а (кабинет директора), с 13.30. до 15.30 состоится профсоюзный прием граждан с главным правовым инспектором труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Валерием Яковлевичем ВИШНЕВСКИМ по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений, а также будет оказана бесплатная юридическая помощь молодым специалистам. Контактный телефон — 8-01770-3-33-31.