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Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в ближайшие дни
26.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Облачная погода будет преобладать 27, 28 ноября в Гомельской области.
Во вторник, 27 ноября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололёдица, ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью - 5-10, при прояснениях до 14 градусов мороза.
В среду, 28 ноября, также без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица, ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, при прояснениях до 14 градусов мороза, днем 2-7 ниже нуля.
Уровень воды в реке Днепр за неделю снизился на 13 см и на 25 ноября составил 68 см.
По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.
Фото Николая СЕМЕНЦА.
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Облачная погода будет преобладать 27, 28 ноября в Гомельской области. Во вторник, 27 ноября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На...
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