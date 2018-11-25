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Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в ближайшие дни

26.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в ближайшие дни

Облачная погода будет преобладать  27, 28 ноября в Гомельской области.

Во вторник, 27 ноября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололёдица, ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью - 5-10, при прояснениях до 14 градусов мороза.

В среду, 28 ноября, также без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица, ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, при прояснениях до 14 градусов мороза, днем 2-7 ниже нуля.

Уровень воды в реке Днепр за неделю снизился на 13 см и на 25 ноября составил 68 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

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Облачная погода будет преобладать  27, 28 ноября в Гомельской области. Во вторник, 27 ноября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На...
 
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