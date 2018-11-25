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Минздрав: серьезной эпидемии гриппа в Беларуси не ожидается

26.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Минздрав: серьезной эпидемии гриппа в Беларуси не ожидается

Министерство здравоохранения не прогнозирует серьезной эпидемии гриппа в этом сезоне, сообщил в программе "Контуры" на телеканале ОНТ министр здравоохранения Валерий Малашко, передает БЕЛТА.

Министр считает, что "эпидемия не должна быть серьезной". Он не сомневается, что в Беларуси будут достигнуты оптимальные цифры привитости населения. В то же время аптеки готовы к возможному всплеску заболеваемости. "Фармацевтические сети - как государственной системы фармации, так и частные - готовы. У них достаточно лекарственных препаратов, которые зарезервированы на случай серьезных подъемов заболеваемости и наличия осложнений", - сказал Валерий Малашко.

Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля. Министр заверил, что цены в аптеках в это время не повысятся - они находятся под постоянным контролем. По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость лекарств в аптечной сети выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщалось, по данным на начало ноября, в Беларуси было вакцинировано от гриппа около 21% населения. В Минздраве отмечали, что в этом году белорусы прививаются активнее, чем в 2017-м.


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Министерство здравоохранения не прогнозирует серьезной эпидемии гриппа в этом сезоне, сообщил в программе "Контуры" на телеканале ОНТ министр...
 
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