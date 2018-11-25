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Следователи ищут очевидцев наезда на подростка в Гомеле
26.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего в Гомеле, сообщила корреспонденту
Авария произошла 22 октября примерно в 18.50. В районе пересечения улиц Владимирова и 8-й Иногородней водитель Volkswagen Golf сбил 15-летнего подростка. Парень переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Ему причинены тяжкие телесные повреждения.
Сотрудники СК просят граждан, ставших очевидцами ДТП, обратиться в следственное управление УСК по телефонам: 8 (0232) 69-30-52, 8 (029) 667-60-52.
Фото УСК по Гомельской области
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Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
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