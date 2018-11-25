В выходные утонули два рыбака

Два рыбака выпали из лодки и утонули в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел 25 ноября около 13.00 на озере Вульковское. В это время был сильный туман. Рыбачивший там мужчина услышал непонятные звуки и поплыл в их сторону. Примерно в 70 м от берега он обнаружил на поверхности воды тело и вызвал сотрудников МЧС. Прибывшие на место спасатели нашли у берега тело второго рыбака. Неподалеку была обнаружена наполненная водой деревянная лодка.

Утонувшими оказались 40-летний и 43-летний жители поселка Телеханы. Проводится проверка.

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