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Россельхознадзор ограничил поставки с четырех белорусских предприятий

26.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что в продукции одиннадцати белорусских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

«В связи с выявленными повторно нарушениями» Россельхознадзор с 24 ноября ввёл временные ограничения на поставки продукции четырёх белорусских предприятий: 

  • ИООО «Беловежские деликатесы» - повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы;
  • ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы;
  • ОАО «Птицефабрика «Дружба» - повторное выявление кокцидиостатиков (декоквината, динитрокарбанилида, толтразурила сульфона) в мясе птицы, и выявление тетрациклина в мясе птицы;
  • ОАО «Слуцкий мясокомбинат» - повторное выявление тетрациклина в говядине.

В отношении поставок продукции ещё 7 предприятий введён режим усиленного лабораторного контроля:

  • ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» - выявление превышения КМАФАнМ в мясе птицы;
  • ОАО «Беловежский» - выявление хинолонов (марбофлоксацин, норфлоксацин, энрофлоксацин) в колбасных изделиях, а также выявление тетрациклина в говядине;
  • ОАО «Березовский сыродельный комбинат» - выявление хлорамфеникола в сыре;
  • ОАО «Дятловский сыродельный завод» - два случая выявления превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра;
  • ООО «Мясокомбинат Поставский» - выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения КМАФАнМ в говядине, а также выявление тетрациклина в говядине;
  • ОАО «Пинский мясокомбинат» - два случая выявления тетрациклина в говядине;
  • ОАО «Слонимский мясокомбинат» - выявление незаявленной на маркировке ДНК свиньи в консервах говяжьих.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что в продукции одиннадцати белорусских предприятий выявлены нарушения...
 
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