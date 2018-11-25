Россельхознадзор ограничил поставки с четырех белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что в продукции одиннадцати белорусских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.
«В связи с выявленными повторно нарушениями» Россельхознадзор с 24 ноября ввёл временные ограничения на поставки продукции четырёх белорусских предприятий:
ИООО «Беловежские деликатесы» - повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы;
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы;
ОАО «Птицефабрика «Дружба» - повторное выявление кокцидиостатиков (декоквината, динитрокарбанилида, толтразурила сульфона) в мясе птицы, и выявление тетрациклина в мясе птицы;
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» - повторное выявление тетрациклина в говядине.
В отношении поставок продукции ещё 7 предприятий введён режим усиленного лабораторного контроля:
ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» - выявление превышения КМАФАнМ в мясе птицы;
ОАО «Беловежский» - выявление хинолонов (марбофлоксацин, норфлоксацин, энрофлоксацин) в колбасных изделиях, а также выявление тетрациклина в говядине;
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» - выявление хлорамфеникола в сыре;
ОАО «Дятловский сыродельный завод» - два случая выявления превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра;
ООО «Мясокомбинат Поставский» - выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения КМАФАнМ в говядине, а также выявление тетрациклина в говядине;
ОАО «Пинский мясокомбинат» - два случая выявления тетрациклина в говядине;
ОАО «Слонимский мясокомбинат» - выявление незаявленной на маркировке ДНК свиньи в консервах говяжьих.