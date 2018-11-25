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Средняя зарплата в Слуцком районе за месяц выросла почти на 33 рубля

26.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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После двухмесячного падения средняя номинальная начисленная заработная плата в Слуцком районе по итогам октября выросла на 32,8 рублей. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Зарплата в Солигорском районе частично отыграла сентябрьское падение и выросла в октябре с 1 264,7 до 1 396,5 рублей. В целом Минская область, согласно Белстату, приблизилась к заветным «по 500» - средние зарплаты в регионе по итогам октября выросли с 954,1 до 996,4 рублей. 

При этом модальная зарплата (зарплата большинства работников) в Беларуси в мае 2018 года составила всего 394,5 рубля, а медианная зарплата (когда половина работников получала зарплату больше, а вторая половина меньше) - 709,3 рубля. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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После двухмесячного падения средняя номинальная начисленная заработная плата в Слуцком районе по итогам октября выросла на 32,8 рублей. Такие данные приводит...
 
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