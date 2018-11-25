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На «сахарном» ограбили магазин «Остров чистоты»

26.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В ночь на субботу, 24 ноября, неизвестные разбили стекло и проникли в магазин бытовых товаров «Остров чистоты» на улице Тутаринова в Слуцке. 

Как рассказал заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц, злоумышленниками были похищены товарно-материальные ценности и деньги на общую сумму порядка 1300 рублей. Преступление произошло около 5 утра, сообщение об этом поступило в милицию от работников магазина только в 8:40, поскольку торговый объект не был оборудован сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

По информации SlutskGorod, неизвестные вынесли из магазина сейф. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ (кража), личности злоумышленников устанавливаются. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В ночь на субботу, 24 ноября, неизвестные разбили стекло и проникли в магазин бытовых товаров «Остров чистоты» на улице Тутаринова в Слуцке.
 
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