На «сахарном» ограбили магазин «Остров чистоты»

В ночь на субботу, 24 ноября, неизвестные разбили стекло и проникли в магазин бытовых товаров «Остров чистоты» на улице Тутаринова в Слуцке.

Как рассказал заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц, злоумышленниками были похищены товарно-материальные ценности и деньги на общую сумму порядка 1300 рублей. Преступление произошло около 5 утра, сообщение об этом поступило в милицию от работников магазина только в 8:40, поскольку торговый объект не был оборудован сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

По информации SlutskGorod, неизвестные вынесли из магазина сейф.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ (кража), личности злоумышленников устанавливаются.



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