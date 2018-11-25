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В Лондоне запретят рекламу фастфуда в общественном транспорте
В следующем году из общественного транспорта Лондона исчезнет реклама еды и напитков с высоким содержанием жира, соли и сахара, пишет
Мэр Лондона Садик Хан объяснил, что таким образом он намерен повлиять на проблему детского ожирения, «эту бомбу замедленного действия». В Лондоне один из самых высоких уровней детского ожирения в Европе, около 40% детей 10−11 лет имеют избыточный вес.
Запрет начнет действовать с 25 февраля. Против выступает Ассоциация рекламы, аргументируя это снижением дохода от рекламы, что может повлиять на стоимость проезда.
Ранее в общественном транспорте Лондона запретили размещать рекламу, которая может сформировать «нездоровое или нереальное» восприятие образа тела.
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В следующем году из общественного транспорта Лондона исчезнет реклама еды и напитков с высоким содержанием жира, соли и сахара.
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