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На темной трассе под Белыничами BMW насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу
Житель Кличева насмерть сбил женщину на трассе под Белыничами 23 ноября,
За рулем BMW был 28-летний житель Кличева. Он ехал по трассе Минск — Могилев в сторону областного центра — и на 149-м км сбил женщину. Пешеход переходила дорогу, на ней были фликеры,
От полученных травм жительница деревни Осман-Касаево умерла на месте.
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На пешеходе были фликеры.
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