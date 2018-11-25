На темной трассе под Белыничами BMW насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу

Житель Кличева насмерть сбил женщину на трассе под Белыничами 23 ноября, сообщили в ГАИ.

За рулем BMW был 28-летний житель Кличева. Он ехал по трассе Минск — Могилев в сторону областного центра — и на 149-м км сбил женщину. Пешеход переходила дорогу, на ней были фликеры,

От полученных травм жительница деревни Осман-Касаево умерла на месте.