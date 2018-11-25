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Семья с двумя детьми пострадала в аварии в Кобринском районе

26.11.2018 12:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Семья с двумя детьми пострадала в аварии в Кобринском районе
Фото из открытых источников

По предварительной информации, 57-летний житель деревни Хомск за рулем «Фольксвагена» пошел на обгон и столкнулся с едущим во встречном направлении «Фордом». За рулем последнего была 34-летняя жительница Бреста

В результате травмы получила водитель и пассажиры «Форда»: 29-летняя сестра и 40-летний супруг водителя, 14-летняя дочь и 7-летний сын. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в УЗ «Кобринская ЦРБ», сообщили в ГАИ Брестской области.

Все пассажиры «Форда» были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в автокресле. 

Семья с двумя детьми пострадала в аварии в Кобринском районе
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Теги: Брест
 
 
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