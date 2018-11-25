Семья с двумя детьми пострадала в аварии в Кобринском районе

По предварительной информации, 57-летний житель деревни Хомск за рулем «Фольксвагена» пошел на обгон и столкнулся с едущим во встречном направлении «Фордом». За рулем последнего была 34-летняя жительница Бреста.

В результате травмы получила водитель и пассажиры «Форда»: 29-летняя сестра и 40-летний супруг водителя, 14-летняя дочь и 7-летний сын. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в УЗ «Кобринская ЦРБ», сообщили в ГАИ Брестской области.